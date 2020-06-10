“Вибір в нас простий - до Європи. Грести якнайшвидше і в процесі побудувати лодку, на якій гребемо”. Тимофій Милованов про економіку після карантину

"Україна після карантину" це подкаст, у якому ми будемо говорити про те, як зміняться різні сфери нашого життя після карантину. Раз на два тижні журналіст "Української правди" Роман Романюк буде запрошувати цікавих гостей, з якими буде говорити про майбутнє. Про те, як змінилися українська економіка, культура, медицина. Та як змінилися ми самі під час карантину.

У новому епізоді подкасту "Україна після карантину" ексміністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов розповідає про занепад промисловості, стрімкий розвиток бізнесів-платформ, геополітичну поляризацію та загрози того, що більшість українців не мають заощаджень.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст "Україна після карантину" можна слухати у Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Anchor, Overcast, Spotify.

Що у подкасті?

Чим є в наявних глобальних умовах економічна модель України?

Де у протистоянні США та Китаю Європа, яка для нас найбільший магніт?

Які галузі економіки не вийдуть з цього карантину?

Як бути людям, які не мають фінансової подушки на період карантину та виходу з нього?

Що робити зі старими промисловими гігантами?

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"Україна після карантину" — спільний проєкт "Української правди", Центру журналістики Київської школи економіки, Hromadske.ua та аналітичної платформи VoxUkraine. Здійснено в рамках проекту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США.