"Выбор у нас простой - в Европу. Грести быстрее и в процессе построить лодку, на которой гребем ". Тимофей Милованов об экономике после карантина
"Україна після карантину" це подкаст, у якому ми будемо говорити про те, як зміняться різні сфери нашого життя після карантину. Раз на два тижні журналіст "Української правди" Роман Романюк буде запрошувати цікавих гостей, з якими буде говорити про майбутнє. Про те, як змінилися українська економіка, культура, медицина. Та як змінилися ми самі під час карантину.
У новому епізоді подкасту "Україна після карантину" ексміністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов розповідає про занепад промисловості, стрімкий розвиток бізнесів-платформ, геополітичну поляризацію та загрози того, що більшість українців не мають заощаджень.
Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.
Подкаст "Україна після карантину" можна слухати у Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Anchor, Overcast, Spotify.
Що у подкасті?
- Чим є в наявних глобальних умовах економічна модель України?
- Де у протистоянні США та Китаю Європа, яка для нас найбільший магніт?
- Які галузі економіки не вийдуть з цього карантину?
- Як бути людям, які не мають фінансової подушки на період карантину та виходу з нього?
- Що робити зі старими промисловими гігантами?
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"Україна після карантину" — спільний проєкт "Української правди", Центру журналістики Київської школи економіки, Hromadske.ua та аналітичної платформи VoxUkraine. Здійснено в рамках проекту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США.
Украина после карантина
"Украина после карантина" это подкаст, в котором мы будем говорить о том, как изменятся различные сферы нашей жизни после карантина.
"Украина после карантина" - совместный проект "Украинской правды", Центра журналистики Киевской школы экономики, Hromadske.ua и аналитической платформы VoxUkraine. Осуществлено в рамках проекта при поддержке Фонда развития СМИ Посольства США в Украине. Взгляды авторов не обязательно совпадают с официальной позицией правительства США.