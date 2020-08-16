Транспортний колапс та сміття як ресурс. На що варто звернути увагу містам після карантину?

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Роман РоманюкRoman Romaniuk
Неділя, 16 серпня 2020, 17:05

Ситуація з коронавірусом дуже добре показала: чим більше місто, тим уразливішими стають його мешканці. Тому, у майбутньому, щоб стримувати епідемії і не наражати своїх мешканців на небезпеку, міста мають трансформуватися.

У новому епізоді подкасту "Україна після карантину" говоримо з Іриною Озимок, урбаністкою та засновницею Саміту Мерів про те, як трансформуються міста, якою має бути транспортна інфраструктура, що робити зі сміттям та як економити ресурси.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст "Україна після карантину" можна слухати у Apple PodcastsGoogle PodcastsSoundcloudAnchorOvercastSpotify. 

Питання, на які ми відповідаємо у цьому епізоді подкасту:

  • Які головні проблеми в українських містах є зараз та як їх потрібно вирішити, щоб не зникнути з лиця землі через чергову пандемію якогось вірусу?
  • Як буде змінюватися житло у майбутньому?
  • Якщо міста будуть дедалі укрупнюватись, чи вистачить нам ресурсів, щоб нормально функціонувати?
  • Чи можна змусити сміття працювати на місто?
  • Який вид транспорту переможе у майбутньому - громадський чи індивідуальний?

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"Україна після карантину" — спільний проєкт "Української правди", Центру журналістики Київської школи економіки, Hromadske.ua та аналітичної платформи VoxUkraine. Здійснено в рамках проекту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США

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Україна після карантину

"Україна після карантину" це подкаст, у якому ми будемо говорити про те, як зміняться різні сфери нашого життя після карантину. 

"Україна після карантину" — спільний проєкт "Української правди", Центру журналістики Київської школи економіки, Hromadske.ua та аналітичної платформи VoxUkraine. Здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США.

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