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Украина после карантина

Транспортный коллапс и мусора как ресурс. На что стоит обратить внимание городам после карантина?

Роман Романюк — Воскресенье, 16 августа 2020, 17:05

Ситуація з коронавірусом дуже добре показала: чим більше місто, тим уразливішими стають його мешканці. Тому, у майбутньому, щоб стримувати епідемії і не наражати своїх мешканців на небезпеку, міста мають трансформуватися.

У новому епізоді подкасту "Україна після карантину" говоримо з Іриною Озимок, урбаністкою та засновницею Саміту Мерів про те, як трансформуються міста, якою має бути транспортна інфраструктура, що робити зі сміттям та як економити ресурси.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст "Україна після карантину" можна слухати у Apple PodcastsGoogle PodcastsSoundcloudAnchorOvercastSpotify. 

Питання, на які ми відповідаємо у цьому епізоді подкасту:

  • Які головні проблеми в українських містах є зараз та як їх потрібно вирішити, щоб не зникнути з лиця землі через чергову пандемію якогось вірусу?
  • Як буде змінюватися житло у майбутньому?
  • Якщо міста будуть дедалі укрупнюватись, чи вистачить нам ресурсів, щоб нормально функціонувати?
  • Чи можна змусити сміття працювати на місто?
  • Який вид транспорту переможе у майбутньому - громадський чи індивідуальний?

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"Україна після карантину" — спільний проєкт "Української правди", Центру журналістики Київської школи економіки, Hromadske.ua та аналітичної платформи VoxUkraine. Здійснено в рамках проекту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США

Украина после карантина

"Украина после карантина" это подкаст, в котором мы будем говорить о том, как изменятся различные сферы нашей жизни после карантина.

"Украина после карантина" - совместный проект "Украинской правды", Центра журналистики Киевской школы экономики, Hromadske.ua и аналитической платформы VoxUkraine. Осуществлено в рамках проекта при поддержке Фонда развития СМИ Посольства США в Украине. Взгляды авторов не обязательно совпадают с официальной позицией правительства США.

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