У новому епізоді подкасту "Україна після карантину" людина, з якою пов’язане очікування багатьох на якісь швидкі трансформаційні зміни в Україні. Це віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Ми поговоримо з ним про те, як сильно в умовах пандемії може стиснутись країна як функція, чи зможе замінити цілі міністерства і державні відомства замінити маленький додаток у смартфоні, коли у найдальших селах з’явиться інтернет та як ці села зміняться.

А також поговоримо про те, чи можемо ми сподіватись на те, що держава якось переосмислить себе і повернеться обличчям до людей після пандемії.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

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"Україна після карантину" — спільний проєкт "Української правди", Центру журналістики Київської школи економіки, Hromadske.ua та аналітичної платформи VoxUkraine. Здійснено в рамках проекту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США.