Карантинні конкурси, дефіцит суддів і взаємовиключні параграфи

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Субота, 15 серпня 2020, 18:35

Це вже сьомий випуск подкасту "Ок, і шо?", у якому ми розповідаємо про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та навіть можуть змінити життя людей.

Допоки парламент у відпустці, уряд та президент продовжують свою роботу на благо країни.

Цього разу уряд оголосив "карантинні" конкурси на державну службу, ми вийшли з чергової угоди у рамках СНД , а президент призначив на посади ряд суддів.

Водночас, уряд впровадив нові правила в’їзду та виїзду з окупованого Криму, виділив кошти на фінансову допомогу для деяких бійців учасників АТО, а президент визначив заходи з нагоди річниці незалежності України.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

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Ок і шо?

"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.

Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!

Карантинні конкурси, дефіцит суддів і взаємовиключні параграфи
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