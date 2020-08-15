Карантинные конкурсы, дефицит судей и взаимоисключающие параграфы
Це вже сьомий випуск подкасту "Ок, і шо?", у якому ми розповідаємо про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та навіть можуть змінити життя людей.
Допоки парламент у відпустці, уряд та президент продовжують свою роботу на благо країни.
Цього разу уряд оголосив "карантинні" конкурси на державну службу, ми вийшли з чергової угоди у рамках СНД , а президент призначив на посади ряд суддів.
Водночас, уряд впровадив нові правила в’їзду та виїзду з окупованого Криму, виділив кошти на фінансову допомогу для деяких бійців учасників АТО, а президент визначив заходи з нагоди річниці незалежності України.
Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.
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Ок и шо?
"Ок и шо?" - это подкаст от "Центра совместных действий" обо всех этих не всегда понятных решениях, которые принимает власть. Иногда их так много, что граждане не могут отличить, где добро, направленное на развитие страны, а где - откровенное зло, которое угрожает демократии.
Мы будем отфильтровать важнейшие инициативы и решения парламента, правительства и президента и рассказывать о них простым и понятным языком каждую неделю!