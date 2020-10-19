Подкаст "Я не встигаю": Як боротися з прокрастинацією? Гості епізоду: Маша Сєбова, Алла Рожкова

Думаєте, що у вас проблеми з продуктивністю? Усе пізнається у порівнянні! Послухавши новий подкаст "Української правди" ви зрозумієте, що у вас усе не так погано на тлі проблем, які є у Федора Попадюка та Анастасії Коріновської.

Кожного понеділка, у подкасті "Я не встигаю!" вони намагаються розв'язувати свої проблеми з продуктивністю, запрошуючи більш продуктивних гостей.

У попередніх епізодах Федір та Настя розібрались з плануванням, почали пробувати прокидатись дуже рано, опанували основи тайм-менеджменту. Думаєте, допомогло їм це? Ні!

Замість того, щоб готуватись до нового подкасту, Настя постійно гортає стрічку Instagram, а щоб не робити важливу презентацію, вона вирішує помити посуд та поприбиратись у квартирі.

А Федя, як тільки починає щось робити, постійно на щось відволікається, гортає Fcebook, а з важливими проєктами тягне прямо до останнього моменту, коли до дедлайну залишилось декілька годин.

Настя та Федір зрозуміли що вони прокрастинують, і поки вони не розберуться, чому це відбувається, ніякої роботи не буде. Тому, у новому епізоді подкасту "Я не встигаю!" вони вирішили поговорити про причини прокрастинації, у чому вона проявляється та як з нею боротися.

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Якщо вам цікаво слідкувати за успіхами Насті та Федора то подкаст можна слухати на: Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Soundcloud, Spotify, Сайт УП, інші платформи.

Що у подкасті?

Як ми прокрастинуємо та чому?

Чи прокрастинують блогери та як боротись з прокрастинацією, коли ти сам собі роботодавець? Розповідає тревел-блогерка Маша Сєбова.

Які психологічні причини прокрастинації та як навчитись працювати не відволікаючись? Пояснює психологиня Алла Рожкова.

Прослуховування цього подкасту допоможе вам працювати не відволікаючись. Оцінки та коментарі в Apple Podcasts захистять вас від беззмістовного гортання соцмереж. А завдяки поширенню цього подкасту серед друзів, родичів та знайомих, ви будете сфокусованішими за Будду!

Більше епізодів подкасту "Я не встигаю!":