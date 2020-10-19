Подкаст "Я не встигаю": Як боротися з прокрастинацією? Гості епізоду: Маша Сєбова, Алла Рожкова
Думаєте, що у вас проблеми з продуктивністю? Усе пізнається у порівнянні! Послухавши новий подкаст "Української правди" ви зрозумієте, що у вас усе не так погано на тлі проблем, які є у Федора Попадюка та Анастасії Коріновської.
Кожного понеділка, у подкасті "Я не встигаю!" вони намагаються розв'язувати свої проблеми з продуктивністю, запрошуючи більш продуктивних гостей.
У попередніх епізодах Федір та Настя розібрались з плануванням, почали пробувати прокидатись дуже рано, опанували основи тайм-менеджменту. Думаєте, допомогло їм це? Ні!
Замість того, щоб готуватись до нового подкасту, Настя постійно гортає стрічку Instagram, а щоб не робити важливу презентацію, вона вирішує помити посуд та поприбиратись у квартирі.
А Федя, як тільки починає щось робити, постійно на щось відволікається, гортає Fcebook, а з важливими проєктами тягне прямо до останнього моменту, коли до дедлайну залишилось декілька годин.
Настя та Федір зрозуміли що вони прокрастинують, і поки вони не розберуться, чому це відбувається, ніякої роботи не буде. Тому, у новому епізоді подкасту "Я не встигаю!" вони вирішили поговорити про причини прокрастинації, у чому вона проявляється та як з нею боротися.
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Якщо вам цікаво слідкувати за успіхами Насті та Федора то подкаст можна слухати на: Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Soundcloud, Spotify, Сайт УП, інші платформи.
Що у подкасті?
- Як ми прокрастинуємо та чому?
- Чи прокрастинують блогери та як боротись з прокрастинацією, коли ти сам собі роботодавець? Розповідає тревел-блогерка Маша Сєбова.
- Які психологічні причини прокрастинації та як навчитись працювати не відволікаючись? Пояснює психологиня Алла Рожкова.
Прослуховування цього подкасту допоможе вам працювати не відволікаючись. Оцінки та коментарі в Apple Podcasts захистять вас від беззмістовного гортання соцмереж. А завдяки поширенню цього подкасту серед друзів, родичів та знайомих, ви будете сфокусованішими за Будду!
Більше епізодів подкасту "Я не встигаю!":
Я не встигаю!
Життя авторів подкасту "Я не встигаю!" – це пекло, у якому будильник дзвенить по дві години, задачі не робляться роками, дедлайни сняться у кошмарах, робота залишається на вихідні, а вигорання й відчуття порожнечі, чорні кола під очима та сліди від сліз на щоках – уже частина життя.
Автори подкасту "Я не встигаю!" не зроблять вас більш продуктивним – бо вони не знають як це. Можливо, вони якось організують своє життя за допомогою більш продуктивних гостей. Але це не точно!
Подкаст можна слухати на Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Soundcloud, Spotify та інших платформах.