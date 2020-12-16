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Я не встигаю!

Прочитавши підручник, ви ще нічого не вивчили. Вчимося вчитись з Іваном Примаченком, Марією Фронощук та Сергієм Назарцем

Анастасія Коріновська, Федір Попадюк — Середа, 16 грудня 2020, 12:24

Думаєте, що у вас проблеми з продуктивністю? Усе пізнається у порівнянні! Послухавши новий подкаст "Української правди" ви зрозумієте, що у вас усе не так погано на тлі проблем, які є у Федора Попадюка та Анастасії Коріновської.

Кожної  ̶п̶о̶н̶е̶д̶і̶л̶к̶а̶  середи, у подкасті "Я не встигаю!" вони намагаються розв'язувати свої проблеми з продуктивністю, запрошуючи більш продуктивних гостей.

За попередні 10 епізодів слухачі подкасту "Я не встигаю!" вже зрозуміли, що Настя та Федя не встигають працювати, відпочивати, та вчасно викладати подкасти. Але це не єдині їхні проблеми, бо вони також не встигають навчатись та проходити онлайн-курси, на які  підписались.

У новому епізоді подкасту вони вчаться вчитися і в цьому їм допомагають засновник освітньої онлайн-платформи Prometheus Іван Примаченко, співзасновниця і директорка видання Platfor.ma Марія Фронощук та засновник школи живопису "Бурса живописи" Сергій Назарець.

Читайте також: Що таке подкасти та як їх слухати? 

Якщо вам цікаво слідкувати за успіхами Насті та Федора то подкаст можна слухати на: Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTubeSoundcloudSpotifyСайт УП, інші платформи.

Що у подкасті?

  • Чому освіта не закінчується після університету?
  • Як знаходити час для навчання?
  • Чим ефективне навчання відрізняється від неефективного?
  • Чому для того, щоб вивчити – недостатньо чогось прочитати?
  • Як почати закінчувати онлайн-курси?
  • Чому можна сміливо вчитись малювати, коли вам близько 30-ти?

Прослуховування цього подкасту допоможе вам знайти час для вивчення китайської мови. Оцінки та коментарі в Apple Podcasts дозволять вам до кінця проходити онлайн-курси. А завдяки поширенню цього подкасту серед друзів, родичів та знайомих, бажання навчатися ніколи не зникне!

Інші епізоди подкасту "Я не встигаю!":

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Я не встигаю!

Життя авторів подкасту "Я не встигаю!" – це пекло, у якому будильник дзвенить по дві години, задачі не робляться роками, дедлайни сняться у кошмарах, робота залишається на вихідні, а вигорання й відчуття порожнечі, чорні кола під очима та сліди від сліз на щоках – уже частина життя.

Автори подкасту "Я не встигаю!" не зроблять вас більш продуктивним – бо вони не знають як це. Можливо, вони якось організують своє життя за допомогою більш продуктивних гостей. Але це не точно!

Подкаст можна слухати на Apple PodcastsGoogle PodcastsYouTubeSoundcloudSpotify та інших платформах.

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Канали
24.02: Реконструкція
2 епізоди
Головна обсерваторія
5 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
175 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
22 епізоди
Хроніки економіки
26 епізодів
УП. Вголос
25 епізодів
(не)Безпечна Країна
15 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
72 епізоди
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
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