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Я не встигаю!

Чи важлива тема продуктивності в умовах війни? Говоримо про це у подкасті "Я не встигаю!"

Федір Попадюк, Анастасія Коріновська — Субота, 25 лютого 2023, 18:35

Автори подкасту "Я не встигаю!" обіцяли що повернуться з 2-м сезоном ще у 2021 році. Але попри те, що вони трошки зірвали назначений собі дедлайн, краще пізно ніж ніколи.

Попри війну, обстріли, відключення електроенергії та незрозумілі шанси дожити до прекрасної України після перемоги, Анастасія Коріновська та Федір Попадюк продовжують щось собі планувати далі ніж на тиждень, вкорінювати хороші звички й викорінювати погані та працювати над тим, щоб все встигати.

У першому епізоді другого сезону автори розповідають про те, чому затримались так надовго, як змінилось їхнє життя, чи стали вони більше встигати, чому тема продуктивності є важливою в умовах війни та про те, яким буде цей сезон подкасту.

Слухайте подкаст "Я не встигаю!" на зручній платформі:
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Я не встигаю!

Життя авторів подкасту "Я не встигаю!" – це пекло, у якому будильник дзвенить по дві години, задачі не робляться роками, дедлайни сняться у кошмарах, робота залишається на вихідні, а вигорання й відчуття порожнечі, чорні кола під очима та сліди від сліз на щоках – уже частина життя.

Автори подкасту "Я не встигаю!" не зроблять вас більш продуктивним – бо вони не знають як це. Можливо, вони якось організують своє життя за допомогою більш продуктивних гостей. Але це не точно!

Подкаст можна слухати на Apple PodcastsGoogle PodcastsYouTubeSoundcloudSpotify та інших платформах.

Чи важлива тема продуктивності в умовах війни? Говоримо про це у подкасті "Я не встигаю!"
25 лютого 2023, 18:35 — Федір Попадюк, Анастасія Коріновська
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24 лютого 2023, 21:16 — Роман Романюк, Федір Попадюк
“Маленька радянська армія не переможе велику”: як ІТ змінили хід війни
23 лютого 2023, 21:20 — Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров
Відчуття дому та переживання втрати. Як визнати її та прийняти власне безсилля
21 лютого 2023, 11:26 — Аліна Полякова
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20 лютого 2023, 19:48 — Федір Попадюк, Михайло Ткач
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Канали
24.02: Реконструкція
1 епізод
Ранкова доза
83 епізоди
War-life balance
7 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
156 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Сафарі
3 епізоди
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
5 епізодів
Хроніки економіки
7 епізодів
УП. Вголос
17 епізодів
(не)Безпечна Країна
4 епізоди
Один одному
23 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
15 епізодів
Температура - нормальна!
59 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Культура всего
54 епізоди
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів