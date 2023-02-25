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Я не встигаю!

Важна ли тема продуктивности в условиях войны? Говорим об этом в подкасте "Я не встигаю!"

Федор Попадюк, Анастасия Кориновская — Суббота, 25 февраля 2023, 17:35

Автори подкасту "Я не встигаю!" обіцяли що повернуться з 2-м сезоном ще у 2021 році. Але попри те, що вони трошки зірвали назначений собі дедлайн, краще пізно ніж ніколи.

Попри війну, обстріли, відключення електроенергії та незрозумілі шанси дожити до прекрасної України після перемоги, Анастасія Коріновська та Федір Попадюк продовжують щось собі планувати далі ніж на тиждень, вкорінювати хороші звички й викорінювати погані та працювати над тим, щоб все встигати.

У першому епізоді другого сезону автори розповідають про те, чому затримались так надовго, як змінилось їхнє життя, чи стали вони більше встигати, чому тема продуктивності є важливою в умовах війни та про те, яким буде цей сезон подкасту.

Слухайте подкаст "Я не встигаю!" на зручній платформі:
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Я не встигаю!

Жизнь авторов подкаста "Я не встигаю!" - это ад, в котором будильник звенит по два часа, задачи не выполняются годами, дедлайны снятся в кошмарах, работа остается на выходные, а выгорания и ощущение пустоты, черные круги под глазами и следы от слез на щеках - уже часть жизни.

Авторы подкаста "Я не успеваю!" не сделают вас более продуктивным - потому что они не знают как это. Возможно, они как-то организуют свою жизнь с помощью более продуктивных гостей. Но это не точно!

Подкаст можна слухати на Apple PodcastsGoogle PodcastsYouTubeSoundcloudSpotify та інших платформах.

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