Сон – вклад в качественную жизнь: Сколько, как и когда спать? Говорим с биологией Ольгой Масловой

Це четвертий епізод нового сезону подкасту "Я не встигаю!", в якому керівник відділу подкастів "Української правди" Федір Попадюк та шеф-редакторка сайту "Суспільне Новини" Анастасія Коріновська намагаються стати кращими версіями себе.

І у Федора, і у Насті свої проблеми зі сном. Федір засиджується до ночі, прокидається рано і почувається невиспаним — через що вже в обід не може сконцентруватися на складних задачах. Вихідними він спить до обіду, після чого не може нормально заснути у неділю, щоб прокинутись рано у понеділок.

Настя також весь тиждень намагається прокидатися раніше і потім компенсує це відсипними вихідними, але їй це не допомогає почуватися краще.

Оскільки сон — важлива складова нашого життя, якою не можна нехтувати, Настя та Федір вирішили розібратись з тим, як правильно спати і звернулися по допомогу до експертки.

У новому епізоді подкасту "Я не встигаю" говоримо про сон з Ольгою Масловою — кандидаткою біологічних наук, співзасновницею наукпоп-ініціативи Nobilitet, ведучою подкасту "Наука як по маслу" на Громадському радіо, авторкою каналу Наукпопіл на ютубі, співавторкою книги "Коли я нарешті висплюся" та авторкою книги "Пригоди клітин в організмі та поза ним".

Ольга пояснить Федору та Насті що впливає на якість сну, як спати правильно, чому жайворонки не можуть бути совами і навпаки та як спати під час повітряних тривог.