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Життя бентежне

Я намагалася закричати, але мені сказали що вб’ють: Дві історії про пограбування

П'ятниця, 23 квітня 2021, 16:12

Чи знали ви, що крадіжка та грабіж – найпоширеніші злочини в Україні? На щастя, не на стільки розповсюджені як у Венесуелі, але, на жаль, достатньо високий для того, щоб кожен з нас знав хоча б одну людину, яку пограбували у останні кілька років. 

Як почувається людина, яку пограбували? Про це розповідають ведучі подкасту "Я не встигаю" Анастасія Коріновська та Федір Попадюк. У свої історії Настя розповідає про те, як перед Новим роком двоє невідомих напали на неї під самим під'їздом та забрали усі речі, а Федір згадує про те, як дізнався, що грабіжники проникли у його квартиру. 

Подкаст доступний всюди: Apple Podcasts | Google Podcasts | Spotify | Інші платформи 

Це другий епізод подкасту "Життя бентежне" – подкасту, героєм якого може стати кожен з вас.

Раз на два тижні ви будете слухати досить різні історії, які розповідають досить різні люди. Більш того, за бажанням ви й самі можете стати учасником подкасту "Життя бентежне". Для цього вам треба просто написати нам на пошту SMM@pravda.com.ua та коротко розповісти про історію, якою б ви хотіли б поділитись.

Інші історії подкасту: 

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Життя бентежне

Ми постійно розповідаємо історії – своїм друзям, колегам, родичам, та навіть самі собі. Але у кожного є історія, варта уваги тисячі людей. І для таких історій ми й створили цей подкаст.

Чому "Життя бентежне"? Бо життя, у якому народжуються історії, не одноманітне. Воно буває складним та легким, тривожним та безтурботним, сповненим радості та болю. Воно ніколи не полишає нас байдужими, бо життя бентежне…

Якщо у вас є історія, якою ви хочете поділитись, то ви можете написати нам на пошту smm@pravda.com.ua. 

Подкаст доступний всюди: Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotify та на інших платформах. 

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