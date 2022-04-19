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Один одному

Один одному: великий волонтерський рух маленького Вишнівця

— Вівторок, 19 квітня 2022, 20:00

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них.

У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті. 

У другому епізоді подкасту розповідаємо про волонтерський рух у Вишнівецькій громаді на Тернопільщині. Ви почуєте:

  • як працює волонтерський штаб селища;
  • як нові мешканці громади долучаються до волонтерства та громадського життя;
  • про мешканця Вишнівця, який після вторгнення повернувся з Польщі і почав вивозити людей з гарячих точок;
  • про стилістку, яка хоче відкрити свій салон краси та взяти на роботу переселенців;
  • про те, як нові мешканці громади оживили її культурне життя.

Слухайте подкаст "Один одному" де завгодно: Apple PodcastsGoogle PodcastsSouncloudYouTubeAnchorMegogoНВ Подкасти 

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Один одному

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них. У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті
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Один одному: великий волонтерський рух маленького Вишнівця
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