Один одному: большое волонтерское движение маленького Вишневца
"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них.
У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті.
У другому епізоді подкасту розповідаємо про волонтерський рух у Вишнівецькій громаді на Тернопільщині. Ви почуєте:
- як працює волонтерський штаб селища;
- як нові мешканці громади долучаються до волонтерства та громадського життя;
- про мешканця Вишнівця, який після вторгнення повернувся з Польщі і почав вивозити людей з гарячих точок;
- про стилістку, яка хоче відкрити свій салон краси та взяти на роботу переселенців;
- про те, як нові мешканці громади оживили її культурне життя.
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Один одному
"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них. У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті
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