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(не)Безпечна Країна

Еміне Джапарова, перша заступниця міністра закордонних справ України: "Нас не влаштовує статус-кво в Чорному морі"

Аліна Фролова — Середа, 3 травня 2023, 19:56

"Ми для себе усвідомлюємо, що нас не влаштовує статус-кво в Чорному морі. Це чітко щиро, це відверто не тільки відносно самих себе, а й відносно наших партнерів, в тому числі Туреччини.

Ми кажемо, що на сьогодні російська федерація є джерелом небезпеки. Туреччина як велика чорноморська країна, як країна, яка сьогодні є гарантом виконання доктрини Монтре має займати активну позицію, має сама бути зацікавлена в пошуку тих відповідей, які є складними, комплексними, які будуть некласичними.

Але те, з чого ми пропонуємо починати, і це є теж право всіх чорноморських країн, – формувати спільне бачення. Робити це відкрито, інклюзивно і так, щоб це співпадало з інтересами всіх. Але не секрет, що інтерес всіх – мати безпеку. Мати безпеку – це те, що об’єднує всі Чорноморські держави."

Яких подальших кроків треба вжити аби повернути безпеку в Чорному морі  та як сформувати голос чорноморських країн?

У новому епізоді подкасту "(не) Безпечна країна" говоримо про результати та напрацювання в рамках Чорноморської безпекової конференції, міжнародні інституції, кримський урок, перспективи повернення Криму та його роль в безпеці чорноморського регіону з його ведучою Аліною Фроловою та Еміне Джапаровою, першою заступницею міністра закордонних справ України.

Слухайте подкаст "(не)Безпечна країна" на зручній платформі:
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(не)Безпечна Країна

(не)Безпечна країна – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій та Української правди.

Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.

У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.

Фото для обкладинки: Денис Антіпов

Еміне Джапарова, перша заступниця міністра закордонних справ України: "Нас не влаштовує статус-кво в Чорному морі"
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