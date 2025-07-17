Михайло Самусь: Європа не витримала б угрупування, що наступає на Сумщину, ми ж стримуємо 700 тисяч

"Сили оборони України не дають росіянам окупувати ті території, на які вони націлились. Я впевнений, що їхні мапи намальовані таким чином, що і Суми взяли, і, звісно, Покровськ. Я пам'ятаю, що рівно рік тому в західній пресі писали, що Покровськ вже фактично втрачено. Для проведення сумської операції росіяни зібрали близько 60 тисяч військ. Це мало чи багато?

Я вважаю, якщо таке угруповання зараз піде проводити операції на європейському театрі воєнних дій, цього достатньо для того, щоб досягти оперативних цілей: буде прорив, буде захоплення і фіксація території. Але для України 60 тисяч, виявляється, це взагалі не те угруповання, які може досягти якихось результатів взагалі.

Остання інформація від українського командування, близько 700 тисяч росіян знаходиться вже в угрупованні, яке веде бойові дії проти України. 700 тисяч – це якась неймовірна цифра. При чому – це 700 тисяч особово складу, а є ще дрони, є технології, є артилерія, є ті самі тисячі шахедів. І все це Україна витримує".

Яка кількість росіян насправді воює проти Сил оборони, чому Україні вдалось зробити неможливе на морі та як штучний інтелект здатен змінити ситуацію на полі бою?

В новому епізоді подкасту "(не)Безпечна країна" його ведуча Аліна Фролова говорить з Михайлом Самусем, військовим аналітиком, директором New Geopolitics Research Network.

Епізод дасть розуміння, які зміни відбулись на фронті з часу повномасштабного вторгнення та на що чекати до кінця року, як вплине корпусна система на загальну схему управління військами та як повинна розвиватися оборонна індустрія, аби ЗСУ отримали перевагу на полі бою.