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(не)Безпечна Країна

Мар’яна Буджерин: "Росія використовує ядерне стримування, щоб зв’язати руки Заходу"

Аліна Фролова — Середа, 21 травня 2025, 15:51

"Якби Росія не була ядерною державою і все-таки зважилася на повномасштабне вторгнення в Україну, я думаю, відповідь західних партнерів була б інакшою. Імовірно, що ми, навіть побачили б ввід військ. Принаймні отримали б відповідь на українське прохання закрити небо, а на початку війни було таке прохання до західних партнерів і вони відмовилися це зробити. Тому що тут справді спрацьовує певний чинник стримування. Західні партнери й сили досить свідомо не хотіли увійти у пряму безпосередньо сутичку, навіть конвенційну з іншою ядерною державою, з Російською Федерацією, великою мірою, тому що вони боялися ескалації до ядерного рівня".

Як використання ядерної риторики Росією позначилося на позиції Заходу щодо війни в Україні та в питанні ядерного стримування?

В новому епізоді подкасту (не)Безпечна країна його незмінна ведуча Аліна Фролова говорить з  Мар'яною Буджерин, дослідницею ядерної політики Гарвардського університету. Розмова про ймовірні сценарії застосування Росією ядерної зброї, про можливу реакцію Заходу на ядерний шантаж з боку Кремля, про те, чи були виконані умови Будапештського меморандуму та яке значення сьогодні має Доктрина ядерного стримування, про спроможність України створити власну ядерну зброю та про те, чи має держава достатньо носіїв такої зброї для ефективного стримування.

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(не)Безпечна Країна

(не)Безпечна країна – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій, Медіа Центру "Україна" та Української Правди.

Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.

У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.

Фото для обкладинки: Денис Антіпов

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