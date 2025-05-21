Мар’яна Буджерин: "Росія використовує ядерне стримування, щоб зв’язати руки Заходу"

"Якби Росія не була ядерною державою і все-таки зважилася на повномасштабне вторгнення в Україну, я думаю, відповідь західних партнерів була б інакшою. Імовірно, що ми, навіть побачили б ввід військ. Принаймні отримали б відповідь на українське прохання закрити небо, а на початку війни було таке прохання до західних партнерів і вони відмовилися це зробити. Тому що тут справді спрацьовує певний чинник стримування. Західні партнери й сили досить свідомо не хотіли увійти у пряму безпосередньо сутичку, навіть конвенційну з іншою ядерною державою, з Російською Федерацією, великою мірою, тому що вони боялися ескалації до ядерного рівня".

Як використання ядерної риторики Росією позначилося на позиції Заходу щодо війни в Україні та в питанні ядерного стримування?

В новому епізоді подкасту (не)Безпечна країна його незмінна ведуча Аліна Фролова говорить з Мар'яною Буджерин, дослідницею ядерної політики Гарвардського університету. Розмова про ймовірні сценарії застосування Росією ядерної зброї, про можливу реакцію Заходу на ядерний шантаж з боку Кремля, про те, чи були виконані умови Будапештського меморандуму та яке значення сьогодні має Доктрина ядерного стримування, про спроможність України створити власну ядерну зброю та про те, чи має держава достатньо носіїв такої зброї для ефективного стримування.