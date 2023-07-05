Валерій Пекар: "Перемога – це мир, кращий за попередній, мир, коли росія більше не загрожує Україні"

"Що таке перемога нам нагадає Безіл Генрі Ліддел Гарт, класик стратегій ХХ століття: "Перемога – це мир, кращий за попередній". З цієї точки зору вихід на кордони 1991 року – це мир такий самий, як попередній. Україна цілісна, росія їй загрожує смертельною небезпекою. Це – не перемога. Мир такий самий, як попередній – це не перемога. Перемога – це мир, кращий за попередній. Мир, коли росія ніколи більше не загрожує Україні".

Як убезпечити Україну та світ від нової агресії рф, які внутрішні зміни мають відбутися в самій росії та якою є головна мета "Маніфесту сталого миру", виданого групою громадянського суспільства?

У новому епізоді подкасту "(не) Безпечна країна", з його незмінною ведучою Аліною Фроловою говоримо про майбутнє, про те, якою буде Україна, і якою буде росія, про "Маніфест сталого миру", про перемогу, справедливість та сценарії для рф.

Розмова з Валерієм Пекарем, викладачем Києво-Могилянської бізнес-школи та Львівської бізнес-школи УКУ, підприємцем, футурологом.

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