Оксана Покальчук: "Щойно реально з’явиться політична воля для того, щоб був мир – він буде"

"Якщо ми вже створюємо трибунал, який буде розслідувати злочин агресії, він же буде по відношенню до всіх. Це складна ситуація, яка врешті йде до тієї політичної волі, якої, як мені здається, просто немає. Мені здається, що вона має з’явитися. Як тільки реально з’явиться політична воля для того, щоб був мир – він буде. Але зараз її немає. І наша задача, тут, в Україні, боротися з російською дезінформацією, поширювати інформацію про те, що відбувається в Україні. І мені здається, що зараз у нас унікальний шанс, все ще він є, доносити до людей в усьому світі про те, що відбувається в нас, чому це погано і закликати їх до дій".

Чи готовий світ зупинити всі війни? Якими є можливості Міжнародного Червоного Хреста чи є перспективи реформи ООН та як боротьба українців може вплинути на те, щоб зробити світ безпечнішим?

У новому епізоді подкасту "(не)Безпечна країна" його ведуча Аліна Фролова говорить з Оксаною Покальчук, юристкою, правозахисницею, громадською діячкою, виконувачкою обов’язків директора українського відділення Amnesty Inernational у 2017-2022 рр., яка активно займається питаннями прав людини, в тому числі правами представників ЛГБТ та жінок, а також протоколюванням воєнних злочинів сексуального характеру.

Розмова про міжнародні організації, про їх роль під час війни, особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, наскільки вони залучені й наскільки вони ефективні у своїй роботі, про документацію злочинів сексуалізованого насилля, вчиненого російськими військовими в Україні, а також про декомунізацію та протидію дезінформації.

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