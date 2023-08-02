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(не)Безпечна Країна

Оксана Покальчук: "Щойно реально з’явиться політична воля для того, щоб був мир – він буде"

Аліна Фролова — Середа, 2 серпня 2023, 17:43

"Якщо ми вже створюємо трибунал, який буде розслідувати злочин агресії, він же буде по відношенню до всіх. Це складна ситуація, яка врешті йде до тієї політичної волі, якої, як мені здається, просто немає. Мені здається, що вона має з’явитися. Як тільки реально з’явиться політична воля для того, щоб був мир – він буде. Але зараз її немає. І наша задача, тут, в Україні, боротися з російською дезінформацією, поширювати інформацію про те, що відбувається в Україні. І мені здається, що зараз у нас унікальний шанс, все ще він є, доносити до людей в усьому світі про те, що відбувається в нас, чому це погано і закликати їх до дій".

Чи готовий світ зупинити всі війни? Якими є можливості Міжнародного Червоного Хреста чи є перспективи реформи ООН та як боротьба українців може вплинути на те, щоб зробити світ безпечнішим?

У новому епізоді подкасту "(не)Безпечна країна" його ведуча Аліна Фролова говорить з Оксаною Покальчук, юристкою, правозахисницею, громадською діячкою, виконувачкою обов’язків директора українського відділення Amnesty Inernational у 2017-2022 рр., яка активно займається питаннями прав людини, в тому числі правами представників ЛГБТ та жінок, а також протоколюванням воєнних злочинів сексуального характеру.

Розмова про міжнародні організації, про їх роль під час війни, особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, наскільки вони залучені й наскільки вони ефективні у своїй роботі, про документацію злочинів сексуалізованого насилля, вчиненого російськими військовими в Україні, а також про декомунізацію та протидію дезінформації.

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(не)Безпечна Країна

(не)Безпечна країна – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій та Української правди.

Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.

У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.

Фото для обкладинки: Денис Антіпов

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Оксана Покальчук: "Щойно реально з’явиться політична воля для того, щоб був мир – він буде"
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Кавун та тютюн
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Подкаст "Кляті питання"
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Сафарі
8 епізодів
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25 епізодів
Хроніки економіки
29 епізодів
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27 епізодів
(не)Безпечна Країна
19 епізодів
Євродонбас
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Я не встигаю!
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Температура - нормальна!
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Життя бентежне
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Ок і шо?
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Україна після карантину
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У тіні
1 епізод
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