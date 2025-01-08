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(не)Безпечна Країна

Андрій Дещиця: "Поляки зрозуміли, що Україна стає серйозним конкурентом"

Аліна Фролова — Середа, 8 січня 2025, 16:26

"Я думаю, що і Польща, і Україна пройшли значні етапи свого розвитку. І ми, здається, пробуємо залишатися прив'язаними до тих моментів, які вже в минулому. Коли Польща вступала в НАТО і в Європейський Союз, то декларувала, що вона буде адвокатом, просуватиме інтереси України в цих інституціях. До певної міри це відбувалося. Коли Польща стала повноправним членом НАТО і Європейського Союзу, то надавала достатньо велику підтримку Україні в проведенні реформ перш за все економічної і безпекової політики. Але зараз ми наближаємося до етапу, коли Україна стає вже не просто країною-кандидатом, або навіть не кандидатом, якщо йдеться про НАТО, але ми наближаємося до тих організацій, ми ведемо з ними діалог. Польща бачить в нас вже не тільки країну, яку потрібно лобіювати, тягнути, а свого конкурента, можливо партнера, скоріше всього партнера, і слід, напевно, таку політику випрацьовувати, щоб Україна і Польща були партнерами в НАТО, Європейському Союзі. Але поляки зрозуміли, що Україна стає серйозним конкурентом. Подекуди амбіції, що Польща хоче бути лідером в Європі, чи, можливо, в Східній Європі, вони трошки нівелюються тим, що Україна може зайняти це місце".

Чому Україна є частиною польської внутрішньої політики та яку позицію сьогодні потрібно випрацьовувати, щоб мінімізувати та нівелювати напруження між обома країнами?

В новому подкасті "(не)Безпечна країна" його незмінна ведуча Аліна Фролова говорить з Андрієм Дещицею, дипломатом, колишнім надзвичайним і повноважним послом України в Польщі, в. о. Міністра закордонних справ у 2014 році. Розмова про відносини України та Польщі, про головування Польщі в Раді ЄС, майбутні вибори та можливі подальші зміни політичної конфігурації, про історичні питання між Варшавою та Києвом, їх розвʼязання та вплив на міждержавні відносини.

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(не)Безпечна Країна

(не)Безпечна країна – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій, Медіа Центру "Україна" та Української Правди.

Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.

У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.

Фото для обкладинки: Денис Антіпов

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