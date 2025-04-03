Андрій Загороднюк: "Адміністрація Трампа руйнує архітектуру безпеки, створену після Другої світової"

"Ми є свідками руйнування безпекової архітектури, яка створювалася за декілька десятків років, починаючи після Другої світової війни. Тобто президент Америки робить це фактично на наших очах, Адміністрація президента, не він особисто. Дуже складно передбачити, куди цей процес далі піде. Тому що глибинні причини, які спонукають їх це робити, до кінця ще не визначені. Ми не розуміємо, до якого краю вони підійдуть, до якого ступеня руйнації цієї архітектури.

Але руйнація відбувається абсолютно свідомо. Вони вважають, що поточна архітектура безпеки не потрібна, а потрібна якась інша. Це не помилка, а свідомі кроки, фактично нова державна політика, і ця політика говорить, що те, як існувала безпека в західному світі, як вона будувалася до цього, зараз вже так будуватися не буде. Вони, звичайно не називають це руйнацією, вони називають це змінами, розвитком. Але того, що було раніше, вже немає".

Чи може Україна та західний світ надалі розраховувати на США та чи готова адмінстрація Трампа захищати інтереси України в перемовинах з Росією? В новому епізоді подкасту "(не)Безпечна країна" його незмінна ведуча Аліна Фролова говорить з Андрієм Загороднюком, міністром оборони України (2019-2020), головою правління Центру оборонних стратегій. Мова йде про позицію адміністрації Трампа щодо України, про намагання США вибудувати конструктивні відносини з Росією, про майбутню безпекову архітектуру та можливу модель, яка б працювала на стримування, зокрема рф, про дієвість концепції ядерного стримування та перспективу появи низки нових ядерних держав, а також про можливе перемирʼя та шляхи його досягнення і про те, які варіанти іноземної військової присутності на території України можуть бути реалізовані вже найближчим часом.