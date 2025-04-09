Віктор Кевлюк: "Ворог шукатиме перемир’я будь-якою ціною через проблеми із забезпеченням"

"Для росіян вкрай бажано отримати у будь-який спосіб, на будь-яких умовах перемирʼя, припинення вогню чи щось подібне, адже проблеми з комплектуванням та забезпеченням російського угрупування збільшуються", – зазначає гість нового епізоду подкасту "(не)Безпечна країна".

Одним з маркерів виснаження є проблеми з постачанням Росією зброї до третіх країн: "Це можна прослідкувати по зриву виконання російських збройних контрактів. Наприклад, збройні сили Індії мали отримати ракетні комплекси С-400, при чому кількість мала бути значною. Але поставку відклали на два роки, немає з чого збирати, не вистачає самим. Є певні обмеження на експорт в Іран, котрий готовий так само закупляти російські зенітно-ракетні системи, особливо після того, як Ізраїль завдав повітряного удару, в район Тегерану і лишив Іран без систем повітряної оборони. Про це з високих московських трибун не буде говорити ніхто. Але робити ставку винятково на перевагу в живій силі дуже помилково".

Чи здатна Росія здійснити масштабні операції, які могли б позначитися на позиціях України та переговорному процесі? І чи втримає країна-агресорка бойову здатність своїх збройних сил, враховуючи постійні проблеми з комплектуванням, забезпеченням та технічними ресурсами?

В новому епізоді подкасту "(не)Безпечна країна" його незмінна ведуча Аліна Фролова говорить з Віктором Кевлюком, полковником запасу, експертом Центру оборонних стратегій. Розмова про поточну динаміку на фронті, наростаючий дефіцит техніки в РФ, про плани противника на фронті та можливості їх реалізації, про технічні спроможності України здійснювати оборону та роль матеріальної допомоги з боку США та іноземних партнерів, про покращення ефективності дій ЗСУ в обороні та операції на території Росії, а також про те, чи варто очікувати чергове загострення на фронті цього літа.