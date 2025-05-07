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(не)Безпечна Країна

Олег Катков (Defense Express): "Те, що відбувається в Росії із забезпеченням армії – це деградація"

Аліна Фролова — Середа, 7 травня 2025, 19:00

"Жодна армія світу і жоден військовий не хоче їхати в наступ на електросамокаті", – іронізує головний редактор Defense Express Олег Катков.

Росія витрачає шалені ресурси, але не здатна забезпечити навіть поточні військові потреби. Попри це, просування є – повільне, криваве й неефективне. Росіяни розмінюють свою живу силу та ресурси на нашу територію, вважаючи такий обмін вигідним для себе.

Експерт наголошує, що технічна деградація російського війська – очевидна: "На електросамокатах можна захопити значно менше, ніж на БМП. На віслюках можна перевезти значно менше боєприпасів, ніж на вантажівці. І те, що відбувається в Росії, – це деградація".

Катков порівнює темпи та масштаб наступу 2022 року з тим, що відбувається зараз: "Можна згадати, що зробила у 2022 році російська армія, яка наступала бронетанковими колонами, і який обʼєм території був захоплений ними. І який обʼєм території захоплюється ними, коли вони наступають так, як роблять це зараз. Різниця колосальна".

Коли нарощення спроможностей в Україні та деградація російського ОПК будуть трансформовані в перевагу на полі бою?

В новому епізоді подкасту "(не)Безпечна країна" його незмінна ведуча Аліна Фролова говорить з Олегом Катковим, головним редактором Defense Express. Розмова про те, якими на сьогодні є спроможності українського ОПК та яким шляхом у цьому питанні варто рухатися Україні, чи чекати прориву щодо виробництва балістичних ракет, чим може Росія виготовляти надсучасне, модернізоване озброєння, яке б вплинуло на ситуацію на полі бою та чи дійсно США має вирішальний вплив на обороноздатність України та Європи.

Слухайте подкаст "(не)Безпечна країна" на зручній платформі:
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(не)Безпечна Країна

(не)Безпечна країна – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій, Медіа Центру "Україна" та Української Правди.

Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.

У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.

Фото для обкладинки: Денис Антіпов

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