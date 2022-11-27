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УП. Вголос

Мир під ракетним обстрілом. Як Росія намагається схилити Україну до переговорів. Аудіоверсія

Севгіль Мусаєва, Роман Романюк, Роман Кравець — Неділя, 27 листопада 2022, 19:18

Росія на початку вторгнення цікавилась лише тим, де і коли буде підписана капітуляція України. Однак на дев'ятому місяці після повномасштабного наступу РФ сама вимушена непублічно шукати якщо не кінця війни, то хоча б паузи для своєї добре битої армії.

Маскуючи потребу перепочинку під "прагнення миру для всього світу", Росія за останні тижні активно розгорнула можливості кулуарної дипломатії, аби переконати світових гравців "підштовхнути" Україну до переговорів.

Чи правда, що "світ зливає Україну", а "Київ примушують до капітуляції", та взагалі чи можливі якісь угоди, здатні завершити війну, розбиралась "Українська правда".

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Автори: Севгіль Мусаєва, Роман Романюк, Роман Кравець.

Текст читає: Федір Попадюк

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати

УП. Вголос

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

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