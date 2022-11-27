Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
УП. Вголос

Мир під ракетним обстрілом. Як Росія намагається схилити Україну до переговорів. Аудіоверсія

Севгіль Мусаєва, Роман Романюк, Роман Кравець — Неділя, 27 листопада 2022, 18:18

Росія на початку вторгнення цікавилась лише тим, де і коли буде підписана капітуляція України. Однак на дев'ятому місяці після повномасштабного наступу РФ сама вимушена непублічно шукати якщо не кінця війни, то хоча б паузи для своєї добре битої армії.

Маскуючи потребу перепочинку під "прагнення миру для всього світу", Росія за останні тижні активно розгорнула можливості кулуарної дипломатії, аби переконати світових гравців "підштовхнути" Україну до переговорів.

Чи правда, що "світ зливає Україну", а "Київ примушують до капітуляції", та взагалі чи можливі якісь угоди, здатні завершити війну, розбиралась "Українська правда".

Слухайте подкаст "УП. Вголос" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud

Оригінал публікації можна прочитати за посиланням

Автори: Севгіль Мусаєва, Роман Романюк, Роман Кравець.

Текст читає: Федір Попадюк

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати

Реклама:

УП. Вголос

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

Реклама:
Приватизація під час війни: продаж за безцінь чи збереження корупційних схем
6 липня 2023, 18:49 — Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук
Валерій Пекар: "Перемога – це мир, кращий за попередній, мир, коли росія більше не загрожує Україні"
5 липня 2023, 18:14 — Аліна Фролова
Крила Кремля. УП знайшла літаки російських еліт, які обходять санкції
4 липня 2023, 15:10 — Михайло Ткач, Федір Попадюк
Їдиш - мова та культура України
3 липня 2023, 18:40 — Костянтин Дорошенко
Як ЄС допомагає знайти порозуміння Сербії та Косово і чому це поки здається недосяжним
1 липня 2023, 18:37 — Олег Павлюк, Олена Куренкова
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
2 епізоди
Головна обсерваторія
5 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
175 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
22 епізоди
Хроніки економіки
26 епізодів
УП. Вголос
25 епізодів
(не)Безпечна Країна
15 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
72 епізоди
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів