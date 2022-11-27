Мир под ракетным обстрелом. Как Россия пытается склонить Украину к переговорам. Аудиоверсия

Росія на початку вторгнення цікавилась лише тим, де і коли буде підписана капітуляція України. Однак на дев'ятому місяці після повномасштабного наступу РФ сама вимушена непублічно шукати якщо не кінця війни, то хоча б паузи для своєї добре битої армії.

Маскуючи потребу перепочинку під "прагнення миру для всього світу", Росія за останні тижні активно розгорнула можливості кулуарної дипломатії, аби переконати світових гравців "підштовхнути" Україну до переговорів.

Чи правда, що "світ зливає Україну", а "Київ примушують до капітуляції", та взагалі чи можливі якісь угоди, здатні завершити війну, розбиралась "Українська правда".

Оригінал публікації можна прочитати за посиланням.

Автори: Севгіль Мусаєва, Роман Романюк, Роман Кравець.

Текст читає: Федір Попадюк

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