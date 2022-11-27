Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
УП. Вголос

Мир под ракетным обстрелом. Как Россия пытается склонить Украину к переговорам. Аудиоверсия

Севгиль Мусаева, Роман Романюк, Роман Кравец — Воскресенье, 27 ноября 2022, 18:18

Росія на початку вторгнення цікавилась лише тим, де і коли буде підписана капітуляція України. Однак на дев'ятому місяці після повномасштабного наступу РФ сама вимушена непублічно шукати якщо не кінця війни, то хоча б паузи для своєї добре битої армії.

Маскуючи потребу перепочинку під "прагнення миру для всього світу", Росія за останні тижні активно розгорнула можливості кулуарної дипломатії, аби переконати світових гравців "підштовхнути" Україну до переговорів.

Чи правда, що "світ зливає Україну", а "Київ примушують до капітуляції", та взагалі чи можливі якісь угоди, здатні завершити війну, розбиралась "Українська правда".

Слухайте подкаст "УП. Вголос" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud

Оригінал публікації можна прочитати за посиланням

Автори: Севгіль Мусаєва, Роман Романюк, Роман Кравець.

Текст читає: Федір Попадюк

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати

УП. Вголос

УП. Вголос – это новый подкаст "Украинской правды", в котором мы будем начитывать лучшие тексты, выходившие в течение недели. Если вы не успеваете читать Украинскую правду, то теперь вы можете ее слушать.

Реклама:
Приватизация во время войны: продажа за бесценок или сохранение коррупционных схем
6 июля 2023, 18:49 — Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук
Валерий Пекарь: "Победа - это мир, лучше предыдущего, мир, когда россия больше не угрожает Украине"
5 июля 2023, 18:14 — Алина Фролова
Крылья Кремля. УП нашла обходящие санкции самолеты российских элит
4 июля 2023, 15:10 — Михаил Ткач, Федор Попадюк
Идиш - язык и культура Украины
3 июля 2023, 18:40 — Константин Дорошенко
Как ЕС помогает найти взаимопонимание Сербии и Косово и почему это пока кажется недостижимым
1 июля 2023, 18:37 — Олег Павлюк, Алена Куренкова
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
2 эпизода
Головна обсерваторія
5 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
174 эпизода
Сафарі
8 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
22 эпизода
Хроніки економіки
26 эпизодов
УП. Вголос
25 эпизодов
(не)Безпечна Країна
15 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
18 эпизодов
Культура всего
72 эпизода
Температура — нормальная!
65 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов