Цукерка від війни зі смаком дюшеса. Лікарка з Німеччини про українських біженців, страх смерті та силу любові. Аудіоверсія

"Я, Іра з Одеси, жила на Базарній разом із тарганами, літературними амбіціями та батьками, що вміють матюкатися їдишем…

Володарка медичного диплома і нарцисичного розладу, живу в Німеччині з 2018 року.

А 2019-го з мене раптом вилізла людина на ім'я Сара в прекрасному місті Каменц у Саксонській області", − розповідала про себе Ірина Фінгерова в одному з інтерв'ю.

Пів року вона працює сімейною лікаркою у Дрездені. За цей час прийняла кілька сотень біженців із України.

Вільний від медичної практики час Ірина Фінгерова присвячує волонтерству.

Далі розповідь Ірини Фінгерової – німецької лікарки з Одеси, одеської письменниці з Дрездена, української волонтерки. Про українських біженців, ліки від безпритульності, міць пам'яті, страх смерті та силу любові.

Автор: Михайло Кригель

Текст читає: Аліна Полякова

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