Конфета от войны со вкусом дюшеса. Врач из Германии об украинских беженцах, лекарстве от бездомности, страхе смерти и силе любви. Аудиоверсия
"Я, Іра з Одеси, жила на Базарній разом із тарганами, літературними амбіціями та батьками, що вміють матюкатися їдишем…
Володарка медичного диплома і нарцисичного розладу, живу в Німеччині з 2018 року.
А 2019-го з мене раптом вилізла людина на ім'я Сара в прекрасному місті Каменц у Саксонській області", − розповідала про себе Ірина Фінгерова в одному з інтерв'ю.
Пів року вона працює сімейною лікаркою у Дрездені. За цей час прийняла кілька сотень біженців із України.
Вільний від медичної практики час Ірина Фінгерова присвячує волонтерству.
Далі розповідь Ірини Фінгерової – німецької лікарки з Одеси, одеської письменниці з Дрездена, української волонтерки. Про українських біженців, ліки від безпритульності, міць пам'яті, страх смерті та силу любові.
Автор: Михайло Кригель
Текст читає: Аліна Полякова
Публікацію можна прочитати за посиланням.
УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.
Слухайте інші епізоди подкасту:
УП. Вголос
УП. Вголос – это новый подкаст "Украинской правды", в котором мы будем начитывать лучшие тексты, выходившие в течение недели. Если вы не успеваете читать Украинскую правду, то теперь вы можете ее слушать.