Синьо-жовта параноя. Як путінська Росія пише доноси і лякає себе Бандерою, бойовою сараною й отруєними грошима

Оголосивши розвал Радянського Союзу "найбільшою геополітичною катастрофою століття", Путін зробив все для того, щоб реанімувати небіжчика. Через що до "геополітичної катастрофи" для Росії додалася ще одна – антропологічна.

Замість нацистських свастик, сліди яких суспільство 1930-х параноїдально шукало в маслобійках, фонтанах і на обкладинках учнівських зошитів, в наші дні триває переслідування синьо-жовтих кольорів. Замість колорадських жуків біологічну загрозу становлять бойові комарі-вбивці та підступна сарана американського виробника. Замість отруєної жувальної гумки на мирних громадян чигають заражені туберкульозом купюри.

І, звісно, не втрачають актуальності пошуки ворогів народу і доноси.

Тим з нас, кому все ще заважає спати питання "що в головах убивць, ґвалтівників і мародерів?", варто перегорнути кілька сторінок історії та згадати радянське минуле, яке мало чим відрізняється від російського сьогодення.

Автор: Михайло Кригель

Текст читає: Дмитро Волковінський

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