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УП. Вголос

Сине-желтая паранойя. Как путинская Россия пишет доносы и пугает себя Бандерой, боевой саранчой и отравленными деньгами

Михаил Кригель — Воскресенье, 11 июня 2023, 18:51

Оголосивши розвал Радянського Союзу "найбільшою геополітичною катастрофою століття", Путін зробив все для того, щоб реанімувати небіжчика. Через що до "геополітичної катастрофи" для Росії додалася ще одна – антропологічна.

Замість нацистських свастик, сліди яких суспільство 1930-х параноїдально шукало в маслобійках, фонтанах і на обкладинках учнівських зошитів, в наші дні триває переслідування синьо-жовтих кольорів. Замість колорадських жуків біологічну загрозу становлять бойові комарі-вбивці та підступна сарана американського виробника. Замість отруєної жувальної гумки на мирних громадян чигають заражені туберкульозом купюри.

І, звісно, не втрачають актуальності пошуки ворогів народу і доноси.

Тим з нас, кому все ще заважає спати питання "що в головах убивць, ґвалтівників і мародерів?", варто перегорнути кілька сторінок історії та згадати радянське минуле, яке мало чим відрізняється від російського сьогодення.

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Автор: Михайло Кригель

Текст читає: Дмитро Волковінський

Публікацію можна прочитати за посиланням.

УП. Вголос – це подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати "Українську правду", то тепер ви можете її слухати.

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УП. Вголос

УП. Вголос – это новый подкаст "Украинской правды", в котором мы будем начитывать лучшие тексты, выходившие в течение недели. Если вы не успеваете читать Украинскую правду, то теперь вы можете ее слушать.

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Сине-желтая паранойя. Как путинская Россия пишет доносы и пугает себя Бандерой, боевой саранчой и отравленными деньгами
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