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«Держава бачить тебе тільки тоді, коли сам про себе нагадаєш». З якими бюрократичними викликами стикаються військові з інвалідністю?

Рустем Халілов — Неділя, 10 вересня 2023, 12:52

"Українська правда" розповідає історію Максима Сліпця та нових викликів, з якими стикається він та тисячі таких, як він – українців, які через військову агресію Росії опинилися в інвалідному візку.

Коли старшого солдата Максима Сліпця евакуйовували після поранення, він кричав про одне: щоб разом із ним з поля бою забрали і його документи. Документи винесли разом із ним. Проте це не стало запорукою того, що, переживши ампутацію ноги, пройшовши курс реабілітації та повернувшись до цивільного життя, Сліпець не загрузне в нетрях української бюрократії.

Автор – Рустем Халілов.

Читає Дмитро Волковінський.

Оригінальну статтю ви можете прочитати тут.

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УП. Вголос

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

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«Держава бачить тебе тільки тоді, коли сам про себе нагадаєш». З якими бюрократичними викликами стикаються військові з інвалідністю?
10 вересня 2023, 12:52 — Рустем Халілов
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