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УП. Вголос

"Государство видит тебя только тогда, когда сам о себе напомнишь". С какими бюрократическими вызовами сталкиваются военные с инвалидностью?

Рустем Халилов — Воскресенье, 10 сентября 2023, 12:52

"Українська правда" розповідає історію Максима Сліпця та нових викликів, з якими стикається він та тисячі таких, як він – українців, які через військову агресію Росії опинилися в інвалідному візку.

Коли старшого солдата Максима Сліпця евакуйовували після поранення, він кричав про одне: щоб разом із ним з поля бою забрали і його документи. Документи винесли разом із ним. Проте це не стало запорукою того, що, переживши ампутацію ноги, пройшовши курс реабілітації та повернувшись до цивільного життя, Сліпець не загрузне в нетрях української бюрократії.

Автор – Рустем Халілов.

Читає Дмитро Волковінський.

Оригінальну статтю ви можете прочитати тут.

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УП. Вголос

УП. Вголос – это новый подкаст "Украинской правды", в котором мы будем начитывать лучшие тексты, выходившие в течение недели. Если вы не успеваете читать Украинскую правду, то теперь вы можете ее слушать.

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"Государство видит тебя только тогда, когда сам о себе напомнишь". С какими бюрократическими вызовами сталкиваются военные с инвалидностью?
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