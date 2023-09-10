"Государство видит тебя только тогда, когда сам о себе напомнишь". С какими бюрократическими вызовами сталкиваются военные с инвалидностью?
"Українська правда" розповідає історію Максима Сліпця та нових викликів, з якими стикається він та тисячі таких, як він – українців, які через військову агресію Росії опинилися в інвалідному візку.
Коли старшого солдата Максима Сліпця евакуйовували після поранення, він кричав про одне: щоб разом із ним з поля бою забрали і його документи. Документи винесли разом із ним. Проте це не стало запорукою того, що, переживши ампутацію ноги, пройшовши курс реабілітації та повернувшись до цивільного життя, Сліпець не загрузне в нетрях української бюрократії.
Автор – Рустем Халілов.
Читає Дмитро Волковінський.
Оригінальну статтю ви можете прочитати тут.
УП. Вголос
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