"Государство видит тебя только тогда, когда сам о себе напомнишь". С какими бюрократическими вызовами сталкиваются военные с инвалидностью?

"Українська правда" розповідає історію Максима Сліпця та нових викликів, з якими стикається він та тисячі таких, як він – українців, які через військову агресію Росії опинилися в інвалідному візку.

Коли старшого солдата Максима Сліпця евакуйовували після поранення, він кричав про одне: щоб разом із ним з поля бою забрали і його документи. Документи винесли разом із ним. Проте це не стало запорукою того, що, переживши ампутацію ноги, пройшовши курс реабілітації та повернувшись до цивільного життя, Сліпець не загрузне в нетрях української бюрократії.

Автор – Рустем Халілов.

Читає Дмитро Волковінський.

Оригінальну статтю ви можете прочитати тут.