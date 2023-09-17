Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Реклама:
УП. Вголос

Хто такий Ростислав Шурма? УП розповідає історію економічного радника Зеленського. Аудіоверсія

Роман Романюк — Неділя, 17 вересня 2023, 18:20

Ростислав Шурма встиг побувати й чистим управлінцем, і політиком, і бізнесменом. Аж поки навесні 2021 року не почалось його сходження на вершину економічної вертикалі в команді президента Володимира Зеленського. Саме Шурма зараз є тією людиною, яка в очах президента "відповідає за всю економіку".

"Українська правда" вирішила вже зараз розповісти, хто ж такий Ростислав Шурма, що він робив кілька років у Росії, чого навчився в московському "Сколково", як потрапив у топменеджери холдингу Ріната Ахметова, чому його звідти попросили, і за що, врешті, його цінує президент Володимир Зеленський.

Щоб знайти відповіді на ці запитання, ми працювали над цим текстом кілька місяців та в ході збору інформації поспілкувалися з більше як двадцятьма співрозмовниками серед політиків, держслужбовців та бізнесменів різних рівнів.

Автор - Роман Романюк

Текст читає автор.

Оригінал статті ви можете прочитати тут.

Слухайте подкаст «УП. Вголос» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud RSSRSS

Підписуйся на наш ютуб-канал

УП. Вголос

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

Реклама:
Хто такий Ростислав Шурма? УП розповідає історію економічного радника Зеленського. Аудіоверсія
17 вересня 2023, 18:20 — Роман Романюк
Товариш Кім і Путін з ним. Як КНДР допомагає Росії вести війну і що з цим робити
16 вересня 2023, 18:05 — Олег Павлюк
Андріївка звільнена, "бавовна" в Криму, "Мінськ" знищений та робота РЕБ – головне про війну за тиждень
16 вересня 2023, 11:29 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Чому російські еліти продовжують жити у Європі попри санкції? Подкаст "Сафарі"
15 вересня 2023, 16:25 — Михайло Ткач, Федір Попадюк
"У нас є план відновлення роботи у Криму після деокупації": як ритейл адаптувався до великої війни?
14 вересня 2023, 18:10 — Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
3 епізоди
Головна обсерваторія
10 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
185 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
29 епізодів
Хроніки економіки
36 епізодів
УП. Вголос
29 епізодів
(не)Безпечна Країна
22 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
19 епізодів
Культура всього
82 епізоди
Температура - нормальна!
67 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів