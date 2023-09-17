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УП. Вголос

Кто такой Ростислав Шурма? УП рассказывает историю экономического советника Зеленского. Аудиоверсия

Роман Романюк — Воскресенье, 17 сентября 2023, 18:20

Ростислав Шурма встиг побувати й чистим управлінцем, і політиком, і бізнесменом. Аж поки навесні 2021 року не почалось його сходження на вершину економічної вертикалі в команді президента Володимира Зеленського. Саме Шурма зараз є тією людиною, яка в очах президента "відповідає за всю економіку".

"Українська правда" вирішила вже зараз розповісти, хто ж такий Ростислав Шурма, що він робив кілька років у Росії, чого навчився в московському "Сколково", як потрапив у топменеджери холдингу Ріната Ахметова, чому його звідти попросили, і за що, врешті, його цінує президент Володимир Зеленський.

Щоб знайти відповіді на ці запитання, ми працювали над цим текстом кілька місяців та в ході збору інформації поспілкувалися з більше як двадцятьма співрозмовниками серед політиків, держслужбовців та бізнесменів різних рівнів.

Автор - Роман Романюк

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Оригінал статті ви можете прочитати тут.

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УП. Вголос

УП. Вголос – это новый подкаст "Украинской правды", в котором мы будем начитывать лучшие тексты, выходившие в течение недели. Если вы не успеваете читать Украинскую правду, то теперь вы можете ее слушать.

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Кто такой Ростислав Шурма? УП рассказывает историю экономического советника Зеленского. Аудиоверсия
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