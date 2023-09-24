Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Реклама:
УП. Вголос

"Він вже став легендою нашого підрозділу": як спецпризначенцю ГУР довелося півдоби виживати у відкритому морі. Аудіоверсія

Рустем Халілов, Роксана Касумова — Неділя, 24 вересня 2023, 18:37

Cпецпризначенець ГУР МО з позивним "Конан" під час однієї з останніх операцій міг не повернутися на берег. При одному з маневрів, коли човен українських військових уходив від вогню ворожої авіації, він раптово опинився за бортом. Йому довелося триматися на плаву 14 годин, наражаючись на небезпеку бути викритим як з літака, так і з моря, де чигали ворожі патрулі. В матеріалі УП сам Конан, на розшук якого було споряджено цілу експедицію, розповідає про обставини свого неймовірного порятунку.

Автори - Рустем Халілов, Роксана Касумова.

Текст читає Дмитро Волковінський.

Оригінал статті ви можете прочитати тут.

Слухайте подкаст «УП. Вголос» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud RSSRSS

Підписуйся на наш ютуб-канал

УП. Вголос

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

Реклама:
"Він вже став легендою нашого підрозділу": як спецпризначенцю ГУР довелося півдоби виживати у відкритому морі. Аудіоверсія
24 вересня 2023, 18:37 — Рустем Халілов, Роксана Касумова
Кінець Карабаху? Новий поворот у конфлікті Азербайджану та Вірменії
23 вересня 2023, 17:18 — Олег Павлюк
Удари по енергетиці, нові російські ракети, перший Рамштайн Умєрова – головне про війну за тиждень
22 вересня 2023, 17:51 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
"Якщо дорога окупована – яка різниця, у якому вона стані?". Розмова з головою бюджетного комітету про кошторис держави на 2024 рік
21 вересня 2023, 17:32 — Ярослав Вінокуров
Анджей Фальковський: "Україна посідає 15-те місце в світі за військовою силою"
20 вересня 2023, 18:19 — Аліна Фролова
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
3 епізоди
Головна обсерваторія
10 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
186 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
30 епізодів
Хроніки економіки
37 епізодів
УП. Вголос
30 епізодів
(не)Безпечна Країна
23 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
19 епізодів
Культура всього
83 епізоди
Температура - нормальна!
68 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів