"Он уже стал легендой нашего подразделения": как спецназовцу ГУР пришлось полсуток выживать в открытом море. Аудиоверсия

Cпецпризначенець ГУР МО з позивним "Конан" під час однієї з останніх операцій міг не повернутися на берег. При одному з маневрів, коли човен українських військових уходив від вогню ворожої авіації, він раптово опинився за бортом. Йому довелося триматися на плаву 14 годин, наражаючись на небезпеку бути викритим як з літака, так і з моря, де чигали ворожі патрулі. В матеріалі УП сам Конан, на розшук якого було споряджено цілу експедицію, розповідає про обставини свого неймовірного порятунку.

Автори - Рустем Халілов, Роксана Касумова.

Текст читає Дмитро Волковінський.

Оригінал статті ви можете прочитати тут.