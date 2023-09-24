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УП. Вголос

"Он уже стал легендой нашего подразделения": как спецназовцу ГУР пришлось полсуток выживать в открытом море. Аудиоверсия

Рустем Халилов, Роксана Касумова — Воскресенье, 24 сентября 2023, 18:37

Cпецпризначенець ГУР МО з позивним "Конан" під час однієї з останніх операцій міг не повернутися на берег. При одному з маневрів, коли човен українських військових уходив від вогню ворожої авіації, він раптово опинився за бортом. Йому довелося триматися на плаву 14 годин, наражаючись на небезпеку бути викритим як з літака, так і з моря, де чигали ворожі патрулі. В матеріалі УП сам Конан, на розшук якого було споряджено цілу експедицію, розповідає про обставини свого неймовірного порятунку.

Автори - Рустем Халілов, Роксана Касумова.

Текст читає Дмитро Волковінський.

Оригінал статті ви можете прочитати тут.

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УП. Вголос

УП. Вголос – это новый подкаст "Украинской правды", в котором мы будем начитывать лучшие тексты, выходившие в течение недели. Если вы не успеваете читать Украинскую правду, то теперь вы можете ее слушать.

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"Он уже стал легендой нашего подразделения": как спецназовцу ГУР пришлось полсуток выживать в открытом море. Аудиоверсия
24 сентября 2023, 18:37 — Рустем Халилов, Роксана Касумова
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