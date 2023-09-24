"Он уже стал легендой нашего подразделения": как спецназовцу ГУР пришлось полсуток выживать в открытом море. Аудиоверсия
Cпецпризначенець ГУР МО з позивним "Конан" під час однієї з останніх операцій міг не повернутися на берег. При одному з маневрів, коли човен українських військових уходив від вогню ворожої авіації, він раптово опинився за бортом. Йому довелося триматися на плаву 14 годин, наражаючись на небезпеку бути викритим як з літака, так і з моря, де чигали ворожі патрулі. В матеріалі УП сам Конан, на розшук якого було споряджено цілу експедицію, розповідає про обставини свого неймовірного порятунку.
Автори - Рустем Халілов, Роксана Касумова.
Текст читає Дмитро Волковінський.
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УП. Вголос
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