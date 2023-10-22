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УП. Вголос

Місто, якого немає в новинах. 65 днів в Маріуполі фотографа Євгена Сосновського. Аудіоверсія

Михайло Кригель — Неділя, 22 жовтня 2023, 14:57

"11-го вересня 2001-го в Нью-Йорку терористи знищили два хмарочоси. Загинули люди, зараз на тому місці меморіал. В Маріуполі тисячі таких місць", - розповідає 58-річний маріупольський фотограф Євген Сосновський.

Його фотоархіви, що дивом вдалося вивезти з окупованого міста – хроніка українського Маріуполя. А ще завдяки Євгену світ дізнався про щоденник його внучатого племінника – 8-річного Єгора Кравцова. "У меня умерло две собаки и бабуся Галя и любимый город Мариуполь", – писав Єгор навесні минулого року.

У новому епізоді подкасту "Вголос" ми озвучуємо текст журналіста та редактора УП Михайла Кригеля "А ще ми з'їли собаку". 65 днів у Маріуполі – історія облоги й окупації", у якому він розповідає історію Євгена, який пережив облогу та окупацію Маріуполя.

В подкасті використані фрагменти записів вистав "Крик" Маріупольського драматичного театру та "Обличчя кольору війна" театру "Conception", надані Євгеном Сосновським, а також акторські реконструкції. 

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УП. Вголос

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

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Місто, якого немає в новинах. 65 днів в Маріуполі фотографа Євгена Сосновського. Аудіоверсія
22 жовтня 2023, 14:57 — Михайло Кригель
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24.02: Реконструкція
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12 епізодів
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86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
188 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
34 епізоди
Хроніки економіки
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УП. Вголос
33 епізоди
(не)Безпечна Країна
27 епізодів
Євродонбас
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Я не встигаю!
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Температура - нормальна!
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Чому вони крадуть?
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Один одному
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Життя бентежне
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