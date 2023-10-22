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УП. Вголос

Город, которого нет в новостях. 65 дней в Мариуполе фотографа Евгения Сосновского. Аудиоверсия

Михаил Кригель — Воскресенье, 22 октября 2023, 14:57

"11-го вересня 2001-го в Нью-Йорку терористи знищили два хмарочоси. Загинули люди, зараз на тому місці меморіал. В Маріуполі тисячі таких місць", - розповідає 58-річний маріупольський фотограф Євген Сосновський.

Його фотоархіви, що дивом вдалося вивезти з окупованого міста – хроніка українського Маріуполя. А ще завдяки Євгену світ дізнався про щоденник його внучатого племінника – 8-річного Єгора Кравцова. "У меня умерло две собаки и бабуся Галя и любимый город Мариуполь", – писав Єгор навесні минулого року.

У новому епізоді подкасту "Вголос" ми озвучуємо текст журналіста та редактора УП Михайла Кригеля "А ще ми з'їли собаку". 65 днів у Маріуполі – історія облоги й окупації", у якому він розповідає історію Євгена, який пережив облогу та окупацію Маріуполя.

В подкасті використані фрагменти записів вистав "Крик" Маріупольського драматичного театру та "Обличчя кольору війна" театру "Conception", надані Євгеном Сосновським, а також акторські реконструкції. 

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УП. Вголос

УП. Вголос – это новый подкаст "Украинской правды", в котором мы будем начитывать лучшие тексты, выходившие в течение недели. Если вы не успеваете читать Украинскую правду, то теперь вы можете ее слушать.

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Город, которого нет в новостях. 65 дней в Мариуполе фотографа Евгения Сосновского. Аудиоверсия
22 октября 2023, 14:57 — Михаил Кригель
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