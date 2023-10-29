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УП. Вголос

Гроші, зброя і поради. Кіссінджер і уроки війни Судного дня для України

Михайло Кригель — Неділя, 29 жовтня 2023, 12:18

Колишній Держсекретар США Генрі Кіссінджер є уособленням "realpolitik". Основою цієї ідеї, яку він сумлінно й наполегливо просував став принцип "мета виправдовує засоби".

Восени 2023-го світові медіа згадують Кіссінджера через 50-річчя війни Судного дня в Ізраїлі. Бо саме під час війни Судного дня "реальна політика" показала себе у всій красі. І наслідки якої, ми бачимо зараз.

У новому епізоді подкасту "Вголос" ми озвучуємо текст журналіста та редактора УП Михайла Кригеля "Мій кошмар – це перемога будь-якої зі сторін". Як доктор Кіссінджер перемагав у війнах", у якому він розповідає про реалізацію принципу "реальної політики" Генрі Кіссінджера на прикладі подій т.з. "Війни Судного дня".

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УП. Вголос

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

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Гроші, зброя і поради. Кіссінджер і уроки війни Судного дня для України
29 жовтня 2023, 12:18 — Михайло Кригель
Особливості, виклики й несподівані союзники України в Латинській Америці
28 жовтня 2023, 19:25 — Олег Павлюк
Воєнна зима 2.0: чи готова Україна? Говоримо з головою енергетичного комітету Ради Андрієм Герусом
26 жовтня 2023, 19:50 — Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук
Екошкіра, будматеріали та препарати від смертельних хвороб: чи достатньо ми знаємо про світ грибів
24 жовтня 2023, 19:33 — Дмитро Сімонов
24.02: Реконструкція. Епізод 4. Російське вторгнення: фронти, люди й міста
24 жовтня 2023, 14:47 — Роман Романюк, Федір Попадюк
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
5 епізодів
Головна обсерваторія
13 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
190 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
35 епізодів
Хроніки економіки
42 епізоди
УП. Вголос
34 епізоди
(не)Безпечна Країна
27 епізодів
Євродонбас
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Я не встигаю!
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Культура всього
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Температура - нормальна!
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Чому вони крадуть?
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Один одному
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Життя бентежне
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Ок і шо?
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