Деньги, оружие и советы. Киссинджер и уроки войны Судного дня для Украины
Колишній Держсекретар США Генрі Кіссінджер є уособленням "realpolitik". Основою цієї ідеї, яку він сумлінно й наполегливо просував став принцип "мета виправдовує засоби".
Восени 2023-го світові медіа згадують Кіссінджера через 50-річчя війни Судного дня в Ізраїлі. Бо саме під час війни Судного дня "реальна політика" показала себе у всій красі. І наслідки якої, ми бачимо зараз.
У новому епізоді подкасту "Вголос" ми озвучуємо текст журналіста та редактора УП Михайла Кригеля "Мій кошмар – це перемога будь-якої зі сторін". Як доктор Кіссінджер перемагав у війнах", у якому він розповідає про реалізацію принципу "реальної політики" Генрі Кіссінджера на прикладі подій т.з. "Війни Судного дня".
УП. Вголос
УП. Вголос – это новый подкаст "Украинской правды", в котором мы будем начитывать лучшие тексты, выходившие в течение недели. Если вы не успеваете читать Украинскую правду, то теперь вы можете ее слушать.