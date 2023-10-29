Деньги, оружие и советы. Киссинджер и уроки войны Судного дня для Украины

Колишній Держсекретар США Генрі Кіссінджер є уособленням "realpolitik". Основою цієї ідеї, яку він сумлінно й наполегливо просував став принцип "мета виправдовує засоби".

Восени 2023-го світові медіа згадують Кіссінджера через 50-річчя війни Судного дня в Ізраїлі. Бо саме під час війни Судного дня "реальна політика" показала себе у всій красі. І наслідки якої, ми бачимо зараз.

У новому епізоді подкасту "Вголос" ми озвучуємо текст журналіста та редактора УП Михайла Кригеля "Мій кошмар – це перемога будь-якої зі сторін". Як доктор Кіссінджер перемагав у війнах", у якому він розповідає про реалізацію принципу "реальної політики" Генрі Кіссінджера на прикладі подій т.з. "Війни Судного дня".