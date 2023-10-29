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УП. Вголос

Деньги, оружие и советы. Киссинджер и уроки войны Судного дня для Украины

Михаил Кригель — Воскресенье, 29 октября 2023, 12:18

Колишній Держсекретар США Генрі Кіссінджер є уособленням "realpolitik". Основою цієї ідеї, яку він сумлінно й наполегливо просував став принцип "мета виправдовує засоби".

Восени 2023-го світові медіа згадують Кіссінджера через 50-річчя війни Судного дня в Ізраїлі. Бо саме під час війни Судного дня "реальна політика" показала себе у всій красі. І наслідки якої, ми бачимо зараз.

У новому епізоді подкасту "Вголос" ми озвучуємо текст журналіста та редактора УП Михайла Кригеля "Мій кошмар – це перемога будь-якої зі сторін". Як доктор Кіссінджер перемагав у війнах", у якому він розповідає про реалізацію принципу "реальної політики" Генрі Кіссінджера на прикладі подій т.з. "Війни Судного дня".

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УП. Вголос

УП. Вголос – это новый подкаст "Украинской правды", в котором мы будем начитывать лучшие тексты, выходившие в течение недели. Если вы не успеваете читать Украинскую правду, то теперь вы можете ее слушать.

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Деньги, оружие и советы. Киссинджер и уроки войны Судного дня для Украины
29 октября 2023, 12:18 — Михаил Кригель
Особенности, вызовы и неожиданные союзники Украины в Латинской Америке
28 октября 2023, 19:25 — Олег Павлюк
Военная зима 2.0: готова ли Украина? Говорим с главой энергетического комитета Рады Андреем Герусом
26 октября 2023, 19:50 — Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук
Экокожа, стройматериалы и препараты от смертельных болезней: достаточно ли мы знаем о мире грибов
24 октября 2023, 19:33 — Дмитрий Симонов
24.02: Реконструкция. Эпизод 4. Российское вторжение: фронты, люди и города
24 октября 2023, 14:47 — Роман Романюк, Федор Попадюк
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Каналы
24.02: Реконструкція
5 эпизодов
Головна обсерваторія
13 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
189 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
35 эпизодов
Хроніки економіки
42 эпизода
УП. Вголос
34 эпизода
(не)Безпечна Країна
27 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
20 эпизодов
Культура всего
87 эпизодов
Температура — нормальная!
70 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов