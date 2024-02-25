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УП. Вголос

Справа Майдану. Історія одного з головних судових процесів країни. Аудіоверсія

Рустем Халілов, Михайло Кригель — Неділя, 25 лютого 2024, 19:16
https://www.pravda.com.ua/articles/2024/02/19/7442442/

Три судді – два основних і запасний. П'ятеро присяжних – три основних і два запасних. 

Вони мали визначити міру провини кожного підсудного і дати відповідь на запитання: що відбулося на Майдані 20 лютого 2014-го? Відповідь, без якої неможливо зрозуміти, що коїлося в країні наступні десять років.

48 вбивств і 80 замахів на вбивства. 

320 засідань. 245 допитаних свідків. 

250 томів справи, кожний по 250 аркушів. 

Рівно за місяць до того, як "акваріум" з обвинуваченими в залі Святошинського суду спорожнів після обміну полоненими і це ледь не поховало справу. 

Матеріал Рустема Халілова та Михайла Кригеля "Вісім років у моїй квартирі лунали постріли". Історія одного з головних судових процесів країни" – не виклад фабули або окремих епізодів справи. Це історія про людей, які мали перегорнути в залі суду одну з найтрагічніших сторінок у новітній історії України. 

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УП. Вголос

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

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Справа Майдану. Історія одного з головних судових процесів країни. Аудіоверсія
25 лютого 2024, 19:16 — Рустем Халілов, Михайло Кригель
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