Дело Майдана. История одного из главных судебных процессов страны. Аудиоверсия

Три судді – два основних і запасний. П'ятеро присяжних – три основних і два запасних.

Вони мали визначити міру провини кожного підсудного і дати відповідь на запитання: що відбулося на Майдані 20 лютого 2014-го? Відповідь, без якої неможливо зрозуміти, що коїлося в країні наступні десять років.

48 вбивств і 80 замахів на вбивства.

320 засідань. 245 допитаних свідків.

250 томів справи, кожний по 250 аркушів.

Рівно за місяць до того, як "акваріум" з обвинуваченими в залі Святошинського суду спорожнів після обміну полоненими і це ледь не поховало справу.

Матеріал Рустема Халілова та Михайла Кригеля "Вісім років у моїй квартирі лунали постріли". Історія одного з головних судових процесів країни" – не виклад фабули або окремих епізодів справи. Це історія про людей, які мали перегорнути в залі суду одну з найтрагічніших сторінок у новітній історії України.