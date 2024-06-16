Затоплена пам'ять Великого Лугу. Хто охороняє "козацьку ідентичність" Херсонщини. Аудіоверсія

Нововоронцовська громада Херсонської області – легендарні козацькі землі, які після другої світової частково поховало під водою Каховське водосховище. Місце, де шуміло рукотворне море, сьогодні потерпає від браку води, обстрілів та втрати пам'яті. Про те, як в цих умовах вдається утримувати місцевий краєзнавчий музей та давати раду з "чорними археологами", як радянська археологія сприяла культурним втратам цього регіону та чим важливий "локальний патріотизм" – у подкасті "УП. Вголос" за матеріалом Євгена Руденка "Великий Луг повертається. Де прорахувались росіяни, знищивши Каховську ГЕС".