Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Реклама:
УП. Вголос

Затопленная память Великого Луга. Кто охраняет "казацкую идентичность" Херсонщины. Аудиоверсия

Евгений Руденко — Воскресенье, 16 июня 2024, 15:43

Нововоронцовська громада Херсонської області – легендарні козацькі землі, які після другої світової частково поховало під водою Каховське водосховище. Місце, де шуміло рукотворне море, сьогодні потерпає від браку води, обстрілів та втрати пам'яті. Про те, як в цих умовах вдається утримувати місцевий краєзнавчий музей та давати раду з "чорними археологами", як радянська археологія сприяла культурним втратам цього регіону та чим важливий "локальний патріотизм" – у подкасті "УП. Вголос" за матеріалом Євгена Руденка "Великий Луг повертається. Де прорахувались росіяни, знищивши Каховську ГЕС".

Слухайте подкаст "УП. Вголос" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud YouTubeYouTube RSSRSS

Реклама:

УП. Вголос

УП. Вголос – это новый подкаст "Украинской правды", в котором мы будем начитывать лучшие тексты, выходившие в течение недели. Если вы не успеваете читать Украинскую правду, то теперь вы можете ее слушать.

Реклама:
Затопленная память Великого Луга. Кто охраняет "казацкую идентичность" Херсонщины. Аудиоверсия
16 июня 2024, 15:43 — Евгений Руденко
Потеря Старомайорского, фортификации возле Волчанска и С-500 в оккупированном Крыму – главное о войне за неделю
15 июня 2024, 19:15 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
G7 заставляет Путина воевать против Путина
15 июня 2024, 17:02 — Роман Романюк, Роман Кравец
Меньше "планов Маршала" – больше конкретики. Чем закончилась конференция по восстановлению в Берлине?
14 июня 2024, 18:30 — Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров
Александр Хара: "Нам важно показать безальтернативность украинской формулы мира"
13 июня 2024, 15:42 — Алина Фролова
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
5 эпизодов
Лапы, уши, хвост
4 эпизода
УП-2
10 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
16 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
221 эпизод
Головна обсерваторія
27 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
62 эпизода
Хроніки економіки
73 эпизода
УП. Вголос
55 эпизодов
(не)Безпечна Країна
46 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
21 эпизод
Культура всего
87 эпизодов
Температура — нормальная!
86 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов