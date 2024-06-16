Затопленная память Великого Луга. Кто охраняет "казацкую идентичность" Херсонщины. Аудиоверсия
Нововоронцовська громада Херсонської області – легендарні козацькі землі, які після другої світової частково поховало під водою Каховське водосховище. Місце, де шуміло рукотворне море, сьогодні потерпає від браку води, обстрілів та втрати пам'яті. Про те, як в цих умовах вдається утримувати місцевий краєзнавчий музей та давати раду з "чорними археологами", як радянська археологія сприяла культурним втратам цього регіону та чим важливий "локальний патріотизм" – у подкасті "УП. Вголос" за матеріалом Євгена Руденка "Великий Луг повертається. Де прорахувались росіяни, знищивши Каховську ГЕС".
УП. Вголос
УП. Вголос – это новый подкаст "Украинской правды", в котором мы будем начитывать лучшие тексты, выходившие в течение недели. Если вы не успеваете читать Украинскую правду, то теперь вы можете ее слушать.