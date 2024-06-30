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УП. Вголос

Продюсер президента. Як Єрмак став незамінним для Зеленського. Аудіоверсія

Роман Романюк, Роман Кравець — Неділя, 30 червня 2024, 15:12

Минулого тижня одним з найбільш помітних текстів УП став матеріал Романа Романюка та Романа Кравця "Андрій Первозваний. Як Єрмак став головною людиною для Зеленського". Автори однієї з перших журналістських розвідок про фігуру майбутнього голови ОПУ підсумували в ній шлях Андрія Єрмака від маловідомого київського юриста до однієї з максимально впливових політичних фігур в країні. Фігури, яка оперує численними проектами у внутрішній і зовнішній політиці України не стільки завдяки виборному мандату й офіційним повноваженням, скільки завдяки специфічно сконструйованій довкола самої фігури Президента владній архітектурі. Цей матеріал став основою чергового випуску подкасту "УП. Вголос".

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УП. Вголос

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

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Продюсер президента. Як Єрмак став незамінним для Зеленського. Аудіоверсія
30 червня 2024, 15:12 — Роман Романюк, Роман Кравець
Становлення Єрмака: як невідомий юрист став другою людиною в державі
29 червня 2024, 18:36 — Роман Романюк, Роман Кравець
Не лише медичний: як держава змінила ринок технічного канабісу і що з ним можна робити?
27 червня 2024, 16:49 — Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук
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26 червня 2024, 16:54 — Аліна Полякова
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Канали
24.02: Реконструкція
5 епізодів
Лапи, вуха, хвіст
4 епізоди
УП-2
12 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
17 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
222 епізоди
Головна обсерваторія
27 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
64 епізоди
Хроніки економіки
75 епізодів
УП. Вголос
57 епізодів
(не)Безпечна Країна
46 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
21 епізод
Культура всього
87 епізодів
Температура - нормальна!
87 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
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У тіні
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Онлайн[за]хист
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До попкорну з Анною Паленчук
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