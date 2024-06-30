Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Реклама:
УП. Вголос

Продюсер президента. Как Ермак стал незаменимым для Зеленского. Аудиоверсия

Роман Романюк, Роман Кравец — Воскресенье, 30 июня 2024, 15:12

Минулого тижня одним з найбільш помітних текстів УП став матеріал Романа Романюка та Романа Кравця "Андрій Первозваний. Як Єрмак став головною людиною для Зеленського". Автори однієї з перших журналістських розвідок про фігуру майбутнього голови ОПУ підсумували в ній шлях Андрія Єрмака від маловідомого київського юриста до однієї з максимально впливових політичних фігур в країні. Фігури, яка оперує численними проектами у внутрішній і зовнішній політиці України не стільки завдяки виборному мандату й офіційним повноваженням, скільки завдяки специфічно сконструйованій довкола самої фігури Президента владній архітектурі. Цей матеріал став основою чергового випуску подкасту "УП. Вголос".

Слухайте подкаст "УП. Вголос" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud YouTubeYouTube RSSRSS

Реклама:

УП. Вголос

УП. Вголос – это новый подкаст "Украинской правды", в котором мы будем начитывать лучшие тексты, выходившие в течение недели. Если вы не успеваете читать Украинскую правду, то теперь вы можете ее слушать.

Реклама:
Продюсер президента. Как Ермак стал незаменимым для Зеленского. Аудиоверсия
30 июня 2024, 15:12 — Роман Романюк, Роман Кравец
Становление Ермака: как неизвестный юрист стал вторым человеком в государстве
29 июня 2024, 18:36 — Роман Романюк, Роман Кравец
Не только медицинский: как государство изменило рынок технического каннабиса и что с ним можно делать?
27 июня 2024, 16:49 — Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук
Родительство с постоянными тревогами. Что подталкивает людей заводить детей во время войны?
26 июня 2024, 16:54 — Алина Полякова
Время кабачков наступило! Говорим о них, их пользе и вкусе
25 июня 2024, 17:30 — Наталья Бушковская
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
5 эпизодов
Лапы, уши, хвост
4 эпизода
УП-2
12 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
17 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
221 эпизод
Головна обсерваторія
27 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
64 эпизода
Хроніки економіки
75 эпизодов
УП. Вголос
57 эпизодов
(не)Безпечна Країна
46 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
21 эпизод
Культура всего
87 эпизодов
Температура — нормальная!
87 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов