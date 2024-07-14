Відбудова чи переосмислення: яке обличчя матимуть українські міста після війни? Аудіоверсія

Війна руйнує створені століттями міста за лічені хвилини. Проте найцінніше, що забирають із собою невибіркові бомбардування та артилерійські обстріли – міське життя, яке багато років вирувало в рамках тих чи інших видів міської забудови. Життя, яке в разі помилки архітекторів може й не повернутися після війни у відновлені стіни.

Чи варто зносити панельні будинки, як пропонував президент Зеленський? Або ж, як радить архітекторка Євгенія Губкіна, "інтегрувати нашу травму в суспільний простір, бачити в ній красу і силу"? Як врахувати думку місцевих жителів при майбутньому плануванні?

Можливі відповіді на ці питання та роздуми про досвід трьох підходів до повоєнного відновлення в XX ст. (на прикладі Варшави, Ротердама та Ковентрі) звучать в новому епізоді подкасту "УП. Вголос" за матеріалом Михайла Кригеля "Втратити не можна відновити. Як зруйновані війною міста повстають із попелу".