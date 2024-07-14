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УП. Вголос

Відбудова чи переосмислення: яке обличчя матимуть українські міста після війни? Аудіоверсія

Михайло Кригель — Неділя, 14 липня 2024, 12:05

Війна руйнує створені століттями міста за лічені хвилини. Проте найцінніше, що забирають із собою невибіркові бомбардування та артилерійські обстріли – міське життя, яке багато років вирувало в рамках тих чи інших видів міської забудови. Життя, яке в разі помилки архітекторів може й не повернутися після війни у відновлені стіни.

Чи варто зносити панельні будинки, як пропонував президент Зеленський? Або ж, як радить архітекторка Євгенія Губкіна, "інтегрувати нашу травму в суспільний простір, бачити в ній красу і силу"? Як врахувати думку місцевих жителів при майбутньому плануванні?

Можливі відповіді на ці питання та роздуми про досвід трьох підходів до повоєнного відновлення в XX ст. (на прикладі Варшави, Ротердама та Ковентрі) звучать в новому епізоді подкасту "УП. Вголос" за матеріалом Михайла Кригеля "Втратити не можна відновити. Як зруйновані війною міста повстають із попелу".

Слухайте подкаст "УП. Вголос" на зручній платформі:
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УП. Вголос

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

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Відбудова чи переосмислення: яке обличчя матимуть українські міста після війни? Аудіоверсія
14 липня 2024, 12:05 — Михайло Кригель
Чи очікує на Україну дефолт і які наслідки він матиме для економіки?
12 липня 2024, 10:10 — Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук
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11 липня 2024, 20:31 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Чи посилила війна відчуття втоми та вигорання?
10 липня 2024, 15:20 — Аліна Полякова
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Канали
24.02: Реконструкція
5 епізодів
Лапи, вуха, хвіст
4 епізоди
УП-2
13 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
18 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
223 епізоди
Головна обсерваторія
27 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
66 епізодів
Хроніки економіки
77 епізодів
УП. Вголос
59 епізодів
(не)Безпечна Країна
46 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
21 епізод
Культура всього
87 епізодів
Температура - нормальна!
87 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
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