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УП. Вголос

Восстановление или переосмысление: какое лицо будут иметь украинские города после войны? Аудиоверсия

Михаил Кригель — Воскресенье, 14 июля 2024, 12:05

Війна руйнує створені століттями міста за лічені хвилини. Проте найцінніше, що забирають із собою невибіркові бомбардування та артилерійські обстріли – міське життя, яке багато років вирувало в рамках тих чи інших видів міської забудови. Життя, яке в разі помилки архітекторів може й не повернутися після війни у відновлені стіни.

Чи варто зносити панельні будинки, як пропонував президент Зеленський? Або ж, як радить архітекторка Євгенія Губкіна, "інтегрувати нашу травму в суспільний простір, бачити в ній красу і силу"? Як врахувати думку місцевих жителів при майбутньому плануванні?

Можливі відповіді на ці питання та роздуми про досвід трьох підходів до повоєнного відновлення в XX ст. (на прикладі Варшави, Ротердама та Ковентрі) звучать в новому епізоді подкасту "УП. Вголос" за матеріалом Михайла Кригеля "Втратити не можна відновити. Як зруйновані війною міста повстають із попелу".

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УП. Вголос

УП. Вголос – это новый подкаст "Украинской правды", в котором мы будем начитывать лучшие тексты, выходившие в течение недели. Если вы не успеваете читать Украинскую правду, то теперь вы можете ее слушать.

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Восстановление или переосмысление: какое лицо будут иметь украинские города после войны? Аудиоверсия
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