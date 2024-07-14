Восстановление или переосмысление: какое лицо будут иметь украинские города после войны? Аудиоверсия
Війна руйнує створені століттями міста за лічені хвилини. Проте найцінніше, що забирають із собою невибіркові бомбардування та артилерійські обстріли – міське життя, яке багато років вирувало в рамках тих чи інших видів міської забудови. Життя, яке в разі помилки архітекторів може й не повернутися після війни у відновлені стіни.
Чи варто зносити панельні будинки, як пропонував президент Зеленський? Або ж, як радить архітекторка Євгенія Губкіна, "інтегрувати нашу травму в суспільний простір, бачити в ній красу і силу"? Як врахувати думку місцевих жителів при майбутньому плануванні?
Можливі відповіді на ці питання та роздуми про досвід трьох підходів до повоєнного відновлення в XX ст. (на прикладі Варшави, Ротердама та Ковентрі) звучать в новому епізоді подкасту "УП. Вголос" за матеріалом Михайла Кригеля "Втратити не можна відновити. Як зруйновані війною міста повстають із попелу".
УП. Вголос
УП. Вголос – это новый подкаст "Украинской правды", в котором мы будем начитывать лучшие тексты, выходившие в течение недели. Если вы не успеваете читать Украинскую правду, то теперь вы можете ее слушать.