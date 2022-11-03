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Чому вони крадуть?

Як Україні повертати те, що Росія вкрала за століття терору?

Четвер, 3 листопада 2022, 19:14

У попередніх епізодах подкасту "Чому вони крадуть?" ми в основному дивилися в минуле — на приклади того, як сусідня імперія крала та привласнювала українську культуру й історію. Однак у фінальному випуску ми спробували заглянути в майбутнє, щоб зрозуміти, що нам взагалі з усім цим робити. І головне — разом з істориками, активістами і юристами наша команда розібралася не тільки в тому, чому ж вони крадуть, а і в тому, як нам це повертати.

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Виробництво: 435 ФІЛМС

Шоураннери: Корній Грицюк та Анна Паленчук

Сценаристи: Корній Грицюк та Юрій Марченко

Голос подкасту: Юрій Марченко

Продюсерка: Анна Паленчук

Звукорежисер: Василь Явтушенко

Асистент: Ірина Терлецька

Проєктний координатор: Олена Кірічек

Автор обкладинки: Антон Васильєв

Менторка проєкту: Світлана Рудюк

Залучені експерти: Антон Дробович, Юрій Болтрик, Олександр Федорук, Сергій Лаєвський, Ольга Ковалевська, Дмитро Коваль, Діана Клочко, Максим Блакитний, Олександр Любишко, Іван Сидор, Юрій Лосицький, Ельміра Аблялімова, Андрій Карнаухов, Євгенія Кулеба, Людмила Строкова.

Слухайте також інші епізоди подкасту "Чому вони крадуть?": 

Чому вони крадуть?

"Чому вони крадуть?" - це документальний наративний подкаст про культурні крадіжки, які росія вчиняє протягом багатьох століть в Україні. Скіфське золото, козацький спадок, древні мозаїки, варварське пограбування Мелітопольського музею. У п'яти епізодах подкасту ми розкажемо, як ці українські культурні цінності опинились в російських музеях і як можна спробувати їх звідти повернути.

Цей подкаст створено у партнерстві з DW Akademie та за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю DW Akademie/ Програми Медіафіт для Південної та Східної України та не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.

Виробництво: 435 ФІЛМС

Шоураннери: Корній Грицюк та Анна Паленчук

Сценаристи: Корній Грицюк та Юрій Марченко

Голос подкасту: Юрій Марченко

Продюсерка: Анна Паленчук

Звукорежисер: Василь Явтушенко

Асистент: Ірина Терлецька

Проєктний координатор: Олена Кірічек

Менторка проєкту: Світлана Рудюк

Дизайн обкладинки: Антон Васильєв

Партнер: Українська правда

Керівник відділу подкастів УП: Федір Попадюк

Як Україні повертати те, що Росія вкрала за століття терору?
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Канали
Чому вони крадуть?
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18 епізодів
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