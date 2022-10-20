"Культурний обмін": як росіяни підірвали Михайлівський Золотоверхий собор, а потім присвоїли собі мозаїки
Це третій епізод документального наративного подкасту "Чому вони крадуть?" У ньому ми розкажемо про неоціненні шедеври, створені руками київських майстрів — стародавні мозаїки XII століття.
Нагадаємо про трагічну долю Михайлівського золотоверхого собору, який 800 років стояв у самому центрі Києва, аж поки до нього не добрався Радянський союз.
Дізнаємось, як виставка, присвячена написаному в Києві "Слову о полку Ігоревім", чомусь призвела до того, що старовинні мозаїки з цього самого Києва зникли. Та зрештою, розберемо, як тоталітарна машина знищила архітектурну пам’ятку XII століття.
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Виробництво: 435 ФІЛМС
Партнер проєкту: Українська Правда
Шоураннери: Корній Грицюк та Анна Паленчук
Сценаристи: Корній Грицюк та Юрій Марченко
Голос подкасту: Юрій Марченко
Продюсерка: Анна Паленчук
Звукорежисер: Василь Явтушенко
Менторка проєкту: Світлана Рудюк
Дизайн обкладинки подкасту: Антон Васильєв
Керівник відділу подкастів УП: Федір Попадюк
Асистент: Ірина Терлецька
Проєктний координатор: Олена Кірічек
У епізоді використано аудіо сюжету телеканалу "Київ": https://kyiv.media/
Фото обкладинки епізоду взято з відкритого джерела, сайту "Великої української енциклопедії": http://surl.li/dkano
Подкаст створено у партнерстві з DW Akademie та за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю DW Akademie/Програми Медіафіт для Південної та Східної України та не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.
Слухайте також інші епізоди подкасту "Чому вони крадуть?":
Чому вони крадуть?
"Чому вони крадуть?" - це документальний наративний подкаст про культурні крадіжки, які росія вчиняє протягом багатьох століть в Україні. Скіфське золото, козацький спадок, древні мозаїки, варварське пограбування Мелітопольського музею. У п'яти епізодах подкасту ми розкажемо, як ці українські культурні цінності опинились в російських музеях і як можна спробувати їх звідти повернути.
Цей подкаст створено у партнерстві з DW Akademie та за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю DW Akademie/ Програми Медіафіт для Південної та Східної України та не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.
Виробництво: 435 ФІЛМС
Шоураннери: Корній Грицюк та Анна Паленчук
Сценаристи: Корній Грицюк та Юрій Марченко
Голос подкасту: Юрій Марченко
Продюсерка: Анна Паленчук
Звукорежисер: Василь Явтушенко
Асистент: Ірина Терлецька
Проєктний координатор: Олена Кірічек
Менторка проєкту: Світлана Рудюк
Дизайн обкладинки: Антон Васильєв
Партнер: Українська правда
Керівник відділу подкастів УП: Федір Попадюк